Vũng Tàu: giá dịch vụ biển sẽ tăng?

Không thể thả nổi giá dịch vụ biển

Chúng tôi chưa nhận được kiến nghị của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi nhận được, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết ngay. Nhưng theo tôi, một số loại hình trong đó có dịch vụ biển cần đưa vào quản lý, không thể buông trôi. Bởi nếu buông sẽ dẫn tới tình trạng “chặt chém” giá. DN có thể tự quyết giá dịch vụ biển trong khuôn khổ giá sàn mà cơ quan chức năng địa phương đã thống nhất nhưng phải đăng ký và niêm yết công khai.

Về mặt pháp lý, theo Luật Giá có hiệu lực từ đầu năm 2013, DN có quyền tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Họ chỉ cần tự đăng ký giá và niêm yết công khai cho du khách biết. Hoặc DN tự quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu. Nhưng thực hiện cụ thể như thế nào thì cần chờ nghị định hướng dẫn.

Ông PHẠM KHUÊ NGUYÊN, Trưởng phòng Quản lý giá - Công sản, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả 1,1 triệu đồng để… thuê ghế bố

Dịp lễ 30-4-2012, Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được phản ánh qua đường dây nóng của một vị khách ở TP.HCM về việc bị “chặt chém” giá thuê ghế bố dưới biển với giá 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, sở này không cho biết cụ thể số tiền đó trả cho bao nhiêu chiếc ghế.

Giá ghế bố trên bãi biển được đăng ký với Sở dịp 30-4-2012 là từ 20.000 đến 30.000 đồng/ghế. Thế nhưng theo lời kể của bà Trần Đặng Minh Uyên, Phó Giám đốc Công ty Dã ngoại Lửa Việt, giá ghế bố thuê tại biển Vũng Tàu khi đó đã bị tăng đến 500%. Giá thuê đối với khách lẻ là 150.000 đồng/người.