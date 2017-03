Vững tay chèo vượt khủng hoảng

Ông PHẠM HẢI LONG, Tổng giám đốc Công ty CP AGREX Sài Gòn: Chịu lỗ một chút để đảm bảo chất lượng Trong thời buổi lạm phát, đồng tiền mất giá nhưng không vì thế mà chất lượng giảm đi. Đây là yếu tố quan trọng đối với những DN làm về thực phẩm. Vì thế châm ngôn của chúng tôi là thà chịu lỗ một chút nhưng vẫn phải đảm bảo đúng chất lượng ban đầu. Đó là cam kết với người tiêu dùng cũng như uy tín của DN. Để duy trì lợi nhuận so với năm trước, công ty đã tìm kiếm đến những nước chưa xuất khẩu. Chẳng hạn trước đây đối tác chính của chúng tôi là Nhật Bản và một số nước châu Âu nhưng chưa có Mỹ. Tuy nhiên Nhật Bản cũng đang gặp nhiều vấn đề khó khăn nên công ty đã mở rộng thêm thị trường Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ vẫn là các sản phẩm truyền thống, chủ lực của công ty. Nói chung chúng tôi chỉ mở rộng thị trường nhưng vẫn kiên trì, tập trung để nâng cao chất lượng sản phẩm đó. Và thay vì xuất khẩu hiện nay chúng tôi cũng phân phối các sản phẩm chất lượng trong nước. Chính vì thế đến lợi nhuận có quý còn tăng gấp đôi so với 2012. Ông ĐÀO TRỌNG NHÂN, Chủ tịch HĐQT Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ đá Nữ Hoàng: Khủng hoảng cũng sống chết với đá Hoạt động chính của công ty từ khi thành lập đến nay là phân phối mặt hàng đá hoa hương, đá cẩm thạch cao cấp. Đây là lĩnh vực liên quan đến bất động sản nhưng đơn đặt hàng của công ty trong năm 2013 so với năm 2012 không hề thay đổi. Bởi vì một số nhà đầu tư bất động sản có tiềm lực thực sự, họ thường có chiến lược đầu tư dài hạn nên công trình đó vẫn tiếp tục phải hoàn thành. Đây chính là cơ hội cho những DN làm ăn bài bản ngay từ đầu. Trong điều kiện khủng hoảng như hiện nay, công ty vẫn tiếp tục chỉ tập trung vào sức mạnh cốt lõi là thế mạnh của mình (đá cao cấp). Vì đây là chiến lược ngay từ đầu của công ty. Kế hoạch được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau chứ không chỉ chăm chú vào lợi nhuận trước mắt. Chính kế hoạch dài hơi này là thuốc đề kháng cho DN vượt qua cơn bão khủng hoảng. Hơn nữa công ty khi tập trung vào mặt hàng mũi nhọn thì sản phẩm không chỉ chất lượng cao, mà còn đa dạng hơn về mẫu mã. Trong cơn bão khủng hoảng, chúng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm những nhà sản xuất mới trên thế giới để hoàn thiện hơn các mặt hàng của mình. Tuy nhiên để có thể vững vàng và phát triển, chúng tôi vẫn thường làm việc với các nhà sản xuất lớn trên thế giới để có được giá gốc. Hơn nữa trong bối cảnh khó khăn này, các nhà sản xuất cũng phải chia sẻ cùng nhau. Bởi vậy chúng tôi thương lượng phương thức thanh toán tốt nhất với các đối tác nước ngoài để tạo điều kiện nhiều hơn cho khách hàng trong nước. Chẳng hạn như thỏa thuận thanh toán chậm hơn, chiết khấu cao. Nhờ những ưu đãi này chúng tôi có thể lấy đó để bù đắp cho khách hàng trong nước. Mới đây công ty thực hiện một hợp đồng với nhà sản xuất ở Hi Lạp, trước đây nhận hàng xong có đầy đủ chứng từ thì thanh toán. Ông ĐẶNG CHÍNH THẮNG, Phó Tổng giám đốc Công ty Đất xanh Tây Nam: Sống nhờ khách hàng trung thành Để tồn tại được đến ngày hôm nay chúng tôi dựa trên quan điểm trung thành với khách hàng, có sao thì nói vậy chứ không thổi phồng lên. Không cần phải cạnh tranh giành giật khách hàng bằng những hình thức quảng cáo quá lên. Bởi một khi quảng cáo hoàn mỹ quá đến khi dẫn khách hàng tới không được như vậy sẽ mất niềm tin. Nhiều khách hàng cũng đã thừa nhận sau khi nghe quảng cáo đã đến xem các dự này, dự án kia nhưng khi tới lại không đúng như vậy. Vì thế ngay từ đầu khi tiếp cận khách hàng, chúng tôi luôn nói thật về thực trạng các sản phẩm của mình và tư vấn giúp khách hàng lựa chọn tốt nhất. Đó là lý do công ty luôn có những khách hàng mới ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng, vì chính những khách hàng thân thuộc đã giới thiệu cho chúng tôi những khách hàng mới. Ông NGUYỄN MINH TRUNG, Tổng giám đốc Hexagon Technology: 70% là do DN tự thân vận động Là công ty chuyên cung cấp các mặt hàng cho ngành gốm sứ nhưng do sinh sau đẻ muộn nên thị phần rất thấp. Trong điều kiện khó khăn thì hầu như các DN gặp phải vấn đề hàng tồn kho. Việc bán hàng trở nên chậm lại nên để tìm đầu ra họ phải hướng đến xuất khẩu ra thị trường châu Âu. Tuy nhiên ở thị trường châu Âu lại yêu cầu rất khắt khe về sản phẩm, chẳng hạn như các thành phần trong dập gốm phải đảm bảo không bị ô nhiễm, không có chì và không ảnh hưởng đến sức khỏe… Trong khi đó trước đây DN chủ yếu nhập khẩu các nguyên liệu từ Trung Quốc và nguyên liệu này không đủ kỹ thuật cao để xuất đi Châu Âu. Để chuẩn bị cho việc này từ giữa năm 2012 chúng tôi đã chuyên sâu vào nhập khẩu những mặt hàng từ các nước châu Âu như nhũ vàng cao cấp. Hiện nay các khách hàng của chúng tôi là Minh Long, Mỹ Đức, Trường Phát, Hoàng Gia… Thực tế, trong điều kiện khó khăn các chính sách của nhà nước hỗ trợ cho DN khoảng 30%, 70% còn lại là do DN tự vận động. Nếu không tự lo, tự tìm đầu ra thì chết. Ông NGUYỄN VĂN ĐẠO, Tổng giám đốc Công ty CP Gò Đàng, Tiền Giang: Sống khỏe nhờ phụ phẩm Mới đây công ty đã đầu tư dây chuyền thứ hai cho nhà máy phụ phẩm tại Bến Tre trị giá 50 tỉ đồng để chế biến đầu cá, xương, mỡ cá thành sản phẩm dầu cá, bột cá. Lợi nhuận khai thác từ phụ phẩm chiếm hơn 50% giá trị con cá. Chỉ cần hơn ba năm xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa, chúng tôi sẽ thu lại vốn đầu tư ban đầu, bù lại thất thoát do giá trị xuất khẩu phi lê cá tra giảm. Mỗi tháng xuất khẩu các lô hàng bột cá, dầu cá mang về cả triệu USD, chiếm 10%-15% tổng doanh thu của công ty. Trong lúc DN thủy sản gặp khó thì chúng tôi lại tập trung khai thác thị trường chiến sự Trung Đông. Đây là thị trường tiềm năng cho nông sản và thủy sản Việt Nam nhưng hầu hết DN đều e dè khi xuất khẩu vào thị trường này vì lo ngại những rủi ro do tình hình chiến sự gây ra. Nhờ nắm rõ thông tin thị trường, có mối liên hệ tốt với các đầu mối nhập khẩu tại các nước như Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait nên tiêu thụ cá tra thuận lợi. Các nước Syria, Israel, Palestin, Iran, Iraq đang nóng bỏng chiến sự nhưng vẫn tiêu thụ mạnh mặt hàng thủy sản. Dự kiến năm 2013, giá trị xuất khẩu vào Trung Đông sẽ đạt gần 10 triệu USD chiếm gần 15%-20% trong tổng giá trị xuất khẩu cả năm của DN. NHÓM PHÓNG VIÊN