WWF đặt ra tiêu chí trái với FAO

Theo Hội Nghề cá, WWF khi quy định về nuôi thủy sản bền vững không thể tự mình đặt ra những tiêu chí trái với tài liệu phát triển thủy sản bền vững (gọi tắt là CoC) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). WWF không được phép đưa bộ tiêu chí của mình để áp đặt cho các quốc gia và sau đó tự mình công bố, bất chấp quy định quốc tế, quy định quốc gia và hậu quả.

Hội Nghề cá cho rằng nội dung của bộ câu hỏi chưa đủ thông tin và hướng dẫn để đảm bảo rằng các chuyên gia khác nhau đánh giá cùng một đối tượng sẽ cho kết quả giống nhau. Trong tất cả hoạt động đánh giá về điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn bệnh dịch, an toàn môi trường đều phải dựa trên căn cứ pháp lý cụ thể, WWF không giải thích 19 câu hỏi này đã được xây dựng như thế nào. Lấy ý kiến những quốc gia hoặc tổ chức quốc tế nào. Riêng ở Việt Nam, Hội Nghề cá, các cơ quan quản lý nhà nước và người nuôi không ai biết đến bộ câu hỏi này và ai ký ban hành. WWF thiếu những chỉ tiêu cụ thể và không có nội dung hướng dẫn xử lý kết quả đánh giá.

Công văn của Hội Nghề cá nêu rõ căn cứ vào thông tin cá biệt, được thu thập ở tài liệu để áp đặt chung cho toàn bộ diện tích và sản lượng cá tra nuôi của Việt Nam là điều không thể chấp nhận và chưa từng thấy cơ quan quốc tế hoặc quốc gia nào làm như vậy. Hội Nghề cá cho rằng Mark Powell, người viết báo cáo này, không đến Việt Nam mà chỉ dựa vào hai nguồn thông tin lạc hậu (một bài báo và một bản đánh giá của một trường ĐH của Hà Lan), chưa được kiểm chứng về mức độ xác thực của thông tin để áp đặt cho tất cả trang trại nuôi cá tra Việt Nam là điều hết sức phi lý và chưa từng gặp ở bất cứ nơi nào khác.

Hội Nghề cá nhấn mạnh tuy chỉ là một bản công bố của một tổ chức phi chính phủ dưới dạng tờ rơi, tài liệu quảng cáo, không có tính pháp lý nhưng công bố của WWF đã bôi nhọ danh dự của nhà sản xuất, kinh doanh cá tra Việt Nam. Điều này làm người tiêu dùng cá tra ở sáu nước châu Âu sẽ phân vân, một số khác sẽ tìm kiếm thực phẩm khác để thay thế cá tra khiến giá và sản lượng cá tra xuất khẩu vào các nước này có thể bị giảm sút. Việc này cũng gây lo ngại cho các nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào chuỗi sản xuất cá tra tại Việt Nam…

VŨ TRẦN