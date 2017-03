Xài thẻ tín dụng: Lãi suất tới 25%/năm

Giao dịch thẻ quá ít Theo Tổ chức Thẻ quốc tế Visa, đến nay lượng thẻ Visa phát hành tại Việt Nam đã đạt trên 1 triệu thẻ. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều ngân hàng thừa nhận giao dịch thẻ thực tế còn khiêm tốn so với con số đã phát hành và so với một quốc gia hơn 80 triệu dân. Đầu tư thẻ để đón gió Thói quen của người Việt vẫn là dùng tiền mặt. Nhưng khảo sát mới đây của một tổ chức thẻ thế giới tại Việt Nam cho thấy có đến 80% khách hàng trẻ tuổi thích dùng thẻ tín dụng vì những tiện ích của nó. Đây cũng là lý do để nhiều công ty cung cấp thẻ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng thị phần. Ông HỒ ANH NGỌC, Giám đốc khối dịch vụ tài chính cá nhân phía Nam của Techcombank