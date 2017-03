Xăng dầu được điều hành theo cách “ứng trước bù sau”

Ông Quyền cho rằng tính đến thời điểm 26-2, quỹ bình ổn xăng dầu đang âm. Lúc quỹ âm sẽ được điều hành theo nguyên tắc “ứng trước bù đắp sau”, khi giá xăng dầu thế giới giảm sẽ khôi phục lại việc trích quỹ. Dự kiến giá xăng dầu thế giới tháng 3 và 4 sẽ giảm.

Theo ông, giá xăng dầu thường tăng cao đột biến vào quý I, việc điều hành có thời điểm phải tính đến phương án tăng giá theo Nghị định 84. Tuy nhiên, gần đây, trước và sau tết, thị trường xăng dầu diễn biến phức tạp, thay vì cho phép tăng giá, liên bộ Tài chính - Công Thương đã đề xuất tăng sử dụng quỹ bình ổn để kềm giá do đây là thời điểm nhạy cảm, dễ gây tăng giá hàng loạt mặt hàng khác. “Chỉ số giá tiêu dùng hai tháng đầu năm tuy ở mức thấp so với cùng kỳ 10 năm trở lại đây (chỉ cao hơn năm 2001, 2009) nhưng so với chỉ tiêu cả năm 2013 vẫn là mức tăng chiếm khá cao. Đây cũng là yếu tố khiến liên bộ liên tiếp quyết định tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn” - ông thông tin.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường, cho biết hệ thống xăng dầu đang trở lại bình thường. Trước đó, một vài địa phương có những cây xăng dừng bán hàng, không đảm bảo thời gian phục vụ. “Có những cây xăng đã ngừng bán hàng từ lâu, lại có chuyện dây dưa công nợ (tranh chấp) giữa cây xăng và đơn vị cung ứng nhưng sau khi được nhắc nhở đã bán ngay. Một số cây xăng thấy giá có thể biến động nên dùng nhiều hình thức để tạm nghỉ, khi Quản lý thị trường đến lại bán bình thường. Cục đã chỉ đạo các chi cục Quản lý thị trường địa phương tiến hành xác minh, làm rõ sai phạm để xử lý. Các doanh nghiệp đầu mối báo cáo nguồn cung vẫn bảo đảm” - ông Lam cho hay.

TRÀ PHƯƠNG