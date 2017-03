Xăng, dầu giảm giá mạnh

Theo Việt Hà (VNN/ AP, Bloomberg)

Dầu giảm giá lần thứ 3 trong vòng 4 ngày qua do đôla Mỹ đã tăng trở lại so với Euro.Dầu thô giao tháng 1 giảm 68 xu, tương đương 0,9%, xuống 76,88 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Lúc 3h chiều, giá dầu kỳ hạn này đứng ở mức 77,20 USD/thùng.Trước đó, hồi sáng nay, dầu thô giao tháng 1 đã tăng 16 xu lên 77,72 USD/thùng, từ mức 77,56 USD/thùng hồi đêm qua.Sự lạc quan của giới đầu tư được nâng lên sau một báo cáo của Hiệp hội nhà đất Mỹ cho biết doanh số nhà tháng 10 của nước này tăng hơn 10%. Đây là một tín hiệu lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới.Tuy nhiên, hãng tinh chế dầu Valero Energy cho biết đã đóng cửa một nhà máy hồi tuần trước do nhu cầu đối với các chế phẩm từ dầu như xăng giảm mạnh. Tin tức này đã cản đà tăng của giá dầu.Dầu thô đã dao động trong khoảng từ 76 đến 82 USD/thùng trong hơn 1 tháng nay do đôla Mỹ liên tục trồi sụt. Từ đầu năm tới nay, giá dầu đã tăng được 73%.Trên thị trường ngoại hối, vào lúc 2h chiều nay, 1 Euro quy đổi được 1,4930USD, thấp hơn mức 1,4961USD hôm qua.Giá vàng cũng đảo chiều đi xuống tại khu vực châu Á do nhà đầu tư bán ra để chốt lời.Theo dự báo của các chuyên gia phân tích, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 20/11 đã tăng 1,5 triệu thùng. Trong khi, dự trữ xăng có khả năng tăng thêm 300.000 thùng.Dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 1 trên sàn London giảm 49 xu, tương đương 0,6%, xuống 76,97 USD/thùng.Cũng trên sàn New York chiều nay, dầu sưởi đúng ở mức 1,98 USD/gallon. Xăng giao tháng 12 là 1,98 USD/gallon.