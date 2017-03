Xăng dầu sẽ có nhiều giá

Chiều 6-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết hiện dự thảo nghị định mới sửa đổi Nghị định 55 về kinh doanh xăng dầu đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Khi nghị định mới ra đời, xăng dầu sẽ được niêm yết với nhiều giá khác nhau chứ không chỉ có một giá như hiện nay.

Xung quanh vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Trần Văn Hiếu.

Doanh nghiệp nên dự báo để nhập hàng lúc giá thế giới hạ

. Thưa ông, nếu theo tinh thần nghị định thì có thể mỗi cây xăng sẽ có một giá?

+ Đúng là như vậy. Tôi hy vọng nghị định mới được thông qua thì chắc chắn sẽ có chuyện xăng dầu được bán với nhiều giá. Bởi khi được quyền quyết định giá bán thì các doanh nghiệp (DN) sẽ cạnh tranh với nhau. Giá xăng dầu sẽ theo cơ chế thị trường hơn hiện nay.

. Yếu tố nào sẽ làm cho giá xăng dầu sát thị trường hơn, thưa ông?

+ Để có thị trường xăng dầu hoàn chỉnh thì cần nhiều yếu tố nhưng hệ thống phân phối và các cơ chế, chính sách sẽ quyết định. Tôi muốn nhấn mạnh rằng hệ thống phân phối cần phải đảm bảo an toàn cháy nổ và an ninh năng lượng. Giả sử giá xăng dầu tăng mạnh mà chúng ta không đảm bảo an ninh năng lượng thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế.

Thực tế, bây giờ thì giá xăng dầu cũng không hoàn toàn do nhà nước quyết định. Dù giá hiện tại là có sự điều hành của bàn tay nhà nước nhưng nhà nước không quyết tất cả. DN dự báo theo giá thế giới và đặt hàng. Cụ thể, trong 20 ngày dự trữ nhưng người giám đốc giỏi là người biết dự báo, quyết định mua khi giá thế giới hạ. Nhà nước luôn khuyến khích DN phát huy điều này. Tuy nhiên, để có thể dự báo và quyết định nhập hàng lúc giá thấp, DN cũng cần cả chút may mắn nữa.

Bên cạnh đó còn có tỷ giá USD/VND, chi phí vận chuyển... quyết định rất lớn đến việc lãi lỗ trong kinh doanh. Nói như thế để thấy là các DN có quyền quyết định rất lớn trong việc kinh doanh xăng dầu.

Nếu DN tăng quá mức sẽ bị tuýt còi

. Theo nghị định mới, DN được quyền quyết định giá, ông có thể nói kỹ hơn?

+ Theo dự thảo nghị định mới, nếu giá thế giới tăng 7% thì DN được quyền tăng giá. DN chỉ cần đăng ký thông báo với liên bộ Tài chính và Công thương mà không cần phải chờ ý kiến của cơ quan nhà nước như hiện nay. Nếu giá thế giới mà tăng trên 12% thì DN không được quyền tăng giá bán mà khi đó, nhà nước sẽ dùng một số biện pháp nhằm bình ổn thị trường như hạ thuế nhập khẩu...

. Liệu có chuyện DN sẽ chậm giảm giá hoặc tăng quá mức nhà nước quy định không, thưa ông?

+ Chắc chắn khi đó nhà nước phải tăng cường kiểm soát sao cho đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu giá thế giới giảm mà DN không giảm hoặc giảm không theo quy định thì Bộ Tài chính phải có văn bản nhắc nhở. Cơ quan nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ, nhất là thời gian đầu khi thực hiện cơ chế mới.

. Thưa ông, vừa rồi có thông tin cho biết là có một số DN kinh doanh xăng dầu đang lỗ nặng?

+ Đúng, có một số DN kinh doanh xăng dầu đang khốn khổ, bị lỗ nặng vì nhập hàng đúng lúc giá thế giới lên cao nên DN đang chết cứng, không trả được tiền bù lỗ trước đây cho ngân sách. Tuy nhiên, tinh thần là nhà nước vẫn phải thu chứ không thể làm khác được.

. Với cơ chế mới, chúng ta sẽ có thị trường xăng dầu hoàn hảo không, thưa ông?

+ Với cơ chế mới, chúng ta sẽ cơ bản thực hiện theo thị trường. Không nên kỳ vọng sẽ có một thị trường xăng dầu hoàn hảo như các nước đã có. Mình bao cấp bao nhiêu năm nay, giờ thả ra thì không thể thực hiện được ngay.

. Nhiều DN cũng như người tiêu dùng rất băn khoăn về chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu. Vậy với nghị định mới, chính sách thuế có ổn định không, thưa ông?

+ Thực tế, thuế không ổn định có gây khó khăn cho các DN. Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo Vụ Chính sách thuế nghiên cứu chính sách thuế mới phù hợp với điều kiện hiện tại. Tất cả thuế khác dường như ổn định. Chỉ riêng thuế nhập khẩu là có thay đổi. Thuế này không chỉ đơn thuần là khoản thu cho ngân sách mà chính sách thuế còn được dùng để cân bằng các lợi ích nhà nước, DN và người tiêu dùng.

. Xin cảm ơn ông.