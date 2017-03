Xăng giảm 600 đồng/lít

Từ 15 giờ 30 ngày 23-5, giá xăng A92 giảm 600 đồng/lít, từ 23.300 đồng/lít còn 22.700 đồng/lít. Dầu diesel giảm 400 đồng/lít, từ 21.600 đồng/lít còn 21.200 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 300 đồng/lít, từ 21.400 đồng/lít xuống 21.100 đồng/lít. Dầu madut giảm 300 đồng/kg, từ 19.200 đồng/kg xuống 18.900 đồng/kg.

Liên bộ Tài chính - Công Thương thống nhất vừa giảm giá vừa khôi phục một phần thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu xăng từ 2% lên 4%; diesel từ 2% lên 3%; dầu hỏa, madut từ 3% lên 5%. Mức trích Quỹ bình ổn giá vẫn là 300 đồng.

Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây tiếp tục giảm so với bình quân 30 ngày trước đó, giá cơ sở và giá bán lẻ chênh nhau khoảng 620-904 đồng/lít nên Bộ quyết định giảm giá, tăng thuế như trên.

Giá xăng A92 giảm 600 đồng còn 22.700 đồng/lít. Ảnh: HTD

Theo Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu hiện vẫn thấp hơn nhiều so với barem thuế quy định, thấp hơn so với các nước trong khu vực. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang thấp hơn nhiều so với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia... khoảng 3.100-7.300 đồng/lít.

Sau khi liên bộ Tài chính - Công Thương công bố mức giảm giá, nhiều ý kiến cho rằng mức giảm này chưa tương xứng với mức giảm của giá thế giới. Theo tính toán của chúng tôi, giá xăng trung bình 13 ngày qua ở mức 117,94 USD/thùng. Khi chịu thuế 4% và giảm giá 600 đồng/lít thì DN vẫn còn lãi khoảng 500 đồng/lít.

Trả lời báo giới bên lề Quốc hội chiều 23-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết: “Việc giảm giá xăng được tính toán rất chi ly, cặn kẽ từng đồng một. Dư luận báo chí hay nói tại sao tăng nhiều mà giảm ít? Có hiện tượng đó nhưng phải xem kỹ bản chất của nó. Nếu giá thị trường tăng mà chúng ta tăng theo tỉ lệ tăng giá cơ sở thì mức tăng sẽ rất cao. Để đảm bảo bình ổn giá, không ảnh hưởng quá lớn đến sản xuất và tiêu dùng, thông thường Nhà nước phải giảm thuế, có khi xuống 0%. Vì vậy khi có thể giảm giá thì phải tính đến tăng thuế. Suy cho cùng thì thuế này cũng quay trở lại để phục vụ cho an sinh, cho nhân dân. Nếu chúng ta chấp nhận tăng tương ứng thì mới có thể giảm giá tương ứng”.

Về khả năng điều chỉnh giá xăng trong những ngày tới, ông Huệ nói: “Điều hành giá xăng hiện giờ vẫn theo Nghị định 84. Theo đó, quy trình tăng hoặc giảm giá ít nhất là 10 ngày nhưng khi muốn tăng, giảm giá thì phải tính giá cơ sở trong vòng 30 ngày. Điều đó không có nghĩa là cứ phải 30 ngày mới được giảm hay 30 ngày mới được tăng. Như vậy có thể nói trong 10 ngày tới, giá xăng vẫn có thể tăng hoặc giảm tùy theo biến động thị trường”.

NHÓM PV