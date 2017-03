Xăng kêu lỗ, than đòi tăng giá

“Một nền kinh tế mà cả sản xuất và tiêu dùng xài điện phung phí thì không thể phát triển bền vững” - đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Bộ Công Thương ngày 7-1.

Ngành nào cũng than lỗ

Ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản VN (Vinacomin), cho biết năm 2010 ngành than đã nỗ lực hết sức để cung ứng đủ cho sản xuất kinh doanh, cho các ngành khác và đảm bảo xuất khẩu. Thế nhưng hiện tại giá bán than cho điện, xi măng và một số ngành khác đang rất thấp hơn nhiều so với giá xuất khẩu. Vì vậy, tập đoàn than kiến nghị Nhà nước cho phép Vinacomin tăng giá bán. Nếu không được tăng giá thì mỗi năm ngành than sẽ lỗ trên 5.000 tỉ đồng, 30.000 lao động không có việc làm.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), cho biết hiện nay kinh doanh xăng dầu lỗ khoảng 2.400 đồng/lít. Nếu không áp dụng kinh doanh xăng dầu theo giá thị trường thì áp lực bù lỗ cho xăng dầu rất lớn, vì quỹ bình ổn không thể đạt 5.000-6.000 tỉ đồng để bù lỗ cho xăng dầu và có thể gây hiện tượng khan ảo nguồn cung như năm 2008. “Vì các đầu mối không nhập nên áp lực đổ dồn cho Petrolimex. Năm 2010, sau hai lần điều chỉnh tỉ giá ngoại tệ khiến Petrolimex lỗ hơn 700 tỉ đồng” - ông Bảo cho biết.

Trong năm nay, EVN sẽ đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Trong ảnh : Thi công một dự án điện. Ảnh: HTD

Ông Bảo lý giải do không vận hành được theo cơ chế thị trường nên việc điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu rất lúng túng, không rõ ràng.

Không được để trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Khẳng định tại hội nghị, ông Đặng Hoài An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cho biết chắc chắn năm nay sẽ đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng lưu ý một nền kinh tế mà cả sản xuất và tiêu dùng xài điện phung phí thì không thể phát triển bền vững, không thể đáp ứng kịp, nước đâu để chạy thủy điện, gió đâu để làm phong điện. Tăng trưởng ngành điện 15%-16%/năm nhưng cũng không thể đáp ứng cho nền kinh tế. Do đó dẫn tới chuyện nhập khẩu nhiều, thiếu ngoại tệ, gây sức ép lên tỉ giá, lãi suất và tạo ra tăng giá. Đây thực sự là một vòng luẩn quẩn chưa gỡ được. Theo Phó Thủ tướng, để giải quyết vấn đề này, nước ta cần chuyển từ kinh tế số lượng sang kinh tế chất lượng, lấy đó làm tiêu chí để phát triển công nghiệp và các ngành khác liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phải chấn chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của ngành, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành của Bộ. “Đừng để tình trạng cùng một vấn đề mà ngành này bảo tăng giá, ngành kia xin hoãn. Chẳng hạn như ngành than đòi tăng giá, ngành điện kêu từ từ, xăng dầu nói lấy quỹ mà bù… Nếu như thế thì méo mó cả!” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Petrolimex dùng sai quỹ bình ổn 1.200 tỉ đồng Theo VnExpress, kết thúc đợt kiểm tra việc trích quỹ bình ổn giá tuần trước, cơ quan chức năng đã phát hiện Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) sử dụng sai quỹ với số tiền lên đến 1.200 tỉ đồng. Cụ thể, Petrolimex đã dùng số tiền này để bù lỗ kinh doanh của mình chứ không phải bù vào mức chênh lệch giá bán trong khi các DN khác đều tuân thủ đúng quy định. “Quỹ bình ổn được gửi tại DN để bù chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành khi thị trường nhiên liệu thế giới biến động chứ không phải dùng để bù lỗ DN. Lỗ hay lãi cũng phải có sự kiểm toán báo cáo tài chính chứ không phải DN cứ kêu là được hỗ trợ” - một quan chức Bộ Tài chính cho biết. Trong khi đó, lãnh đạo Petrolimex cho rằng việc sử dụng chưa đúng quỹ bình ổn là do quy định chưa rõ ràng và Petrolimex đã đề nghị cơ quan chức năng nên có hướng dẫn chi tiết. Không được để trên thị trường có hai giá Chúng ta đang làm quyết liệt để kiềm chế tăng giá bằng việc thiết lập hàng bình ổn giá. Thế nhưng trên thị trường lại xuất hiện hai mặt bằng giá khác nhau giữa giá hàng bình ổn và giá chợ ngoài. Bộ Công Thương phải tính kỹ và làm mạnh vấn đề này, nhất quyết không để hai giá trên thị trường. Phó Thủ tướng Thường trực NGUYỄN SINH HÙNG Sẽ chủ động điều chỉnh giá Bộ Công Thương sẽ chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số hàng hóa, dịch vụ nhà nước quản lý như điện, than theo cơ chế thị trường theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý thị trường, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm; phát triển, hoàn thiện hệ thống phân phối, nhất là những mặt hàng thiết yếu như lương thực, sữa, xăng dầu, phân bón, sắt thép. Bộ trưởng Bộ Công Thương VŨ HUY HOÀNG

TRÀ PHƯƠNG