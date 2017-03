Xăng lại tăng giá, thuế vẫn chưa giảm

18 giờ tối qua (28-8), Saigon Petro công bố tăng giá xăng thêm 650 đồng/lít. Dầu hỏa tăng thêm 450 đồng/lít và dầu diesel tăng thêm 300 đồng/lít. 18 giờ 30, Petrolimex và Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cũng công bố tăng giá như trên.

Chiều 28-8, Bộ Tài chính đã có buổi họp báo khẩn. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá, cho biết: Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành (xăng 12%, dầu 10%); tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở, đồng thời cho phép các doanh nghiệp (DN) đầu mối được sử dụng quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít xăng, các loại dầu 300 đồng/lít, kg.

“Thuế còn thấp”

. PV: Xin ông cho biết cơ sở nào Bộ Tài chính đồng ý để các DN xăng dầu tăng giá lần này?

+ Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Qua theo dõi giá thị trường thế giới chốt đến ngày 27-8, giá xăng ở mức 123,51 USD/thùng, tăng 13,24% so với bình quân 30 ngày trước đó. Tính ra mỗi lít xăng ở mức 24.482 đồng/lít, cao hơn 1.452 đồng/lít so với giá hiện hành. Tương tự, dầu diesel cũng đang có giá cơ sở cao hơn 974 đồng/lít so với giá bán… Bộ Tài chính chọn phương án tăng mức trích quỹ bình ổn giá xăng lên 500 đồng/lít là đã chia sẻ với DN và người tiêu đùng.

. Giảm thuế cho DN xăng dầu là điều kiện chia sẻ cho DN sản xuất kinh doanh và sẽ tạo ra nguồn thu thuế lâu dài, ổn định kinh tế vĩ mô. Tại sao Bộ không chọn phương án giảm thuế?

+ Hiện tại thuế nhập khẩu xăng dầu của VN đang thấp hơn nhiều nước, thậm chí thấp hơn thang quy định. Theo thang này, mức áp thuế đối với xăng có thể đến 20%, diesel 12% và mazut 15%, trong khi hiện thuế đối với xăng chỉ 12% và các mặt hàng dầu 10%. Sau khi Nhà máy dầu Dung Quất tạm ngừng sản xuất, nguồn cung trong nước giảm nên các DN bị các DN nước ngoài ép giá nhập khẩu. Chi phí DN hầu hết vượt định mức 600 đồng/lít, tuy nhiên ngoài phương án tăng quỹ bình ổn, Bộ chỉ đạo DN tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít vào giá thành.

Từ 18 giờ ngày 28-8, xăng A92 có giá 23.650 đồng/lít, xăng A95 có giá 24.150/lít. Ảnh: HTD

. Hiện nay DN xăng dầu đang phải gánh rất nhiều khoản thuế, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) áp mức 10%. Trong lúc kinh tế khó khăn, Bộ không giảm thuế TTĐB?

+ Hiện mức thuế xăng dầu vẫn thấp hơn quy định. Bên cạnh đó, vì lý do khác liên quan đến cam kết với nước ngoài nên Bộ chưa thể giảm thuế TTĐB. Nếu sắp tới, giá xăng dầu thế giới còn cao thì Bộ sẽ sử dụng biện pháp điều chỉnh đồng bộ hơn.

Diễn biến xấu hơn thì mới giảm thuế

. Nếu 10 ngày nữa, giá thế giới biến động, Bộ Tài chính có đồng ý để DN tăng hay không?

+ Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng, nếu tình hình vẫn diễn biến xấu sẽ có cân nhắc toàn diện, có thể tính tới giảm thuế.

. Cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay có trái với Nghị định 84/2009 hay không khi Bộ vừa trao quyền cho DN quyết định giá nhưng vẫn tồn tại độc quyền?

+ Điều hành giá xăng dầu hiện tại không trái với Nghị định 84. Liên bộ Tài chính - Công Thương hiện phải can thiệp là do giá thế giới tăng cao quá và can thiệp của liên bộ không trái pháp luật. Thị trường xăng dầu VN có DN chiếm vị trí thống lĩnh trên thị trường chứ không phải là độc quyền. Qua các lần điều chỉnh giá gần đây, các DN thực hiện nghiêm túc quy định, không có hiện tượng bắt tay làm giá, chọn thời điểm cùng tăng.

. Việc trao quyền cho DN sẽ tạo nên “kẽ hở” để DN găm hàng chờ tăng giá, thưa ông?

+ Việc găm hàng chờ tăng giá là không tránh khỏi. Bộ Công Thương sẽ xử lý vấn đề này, có thể rút giấy phép kinh doanh chứ nếu chỉ phạt vài chục triệu đồng thì rất có thể DN sẽ tái phạm.

. Xin ông cho biết hiện mức thu ngân sách từ xăng dầu hằng năm và mức trích quỹ bình ổn giá là bao nhiêu?

+ Trong hai năm 2010 và 2011 không tính được nguồn thu ngân sách từ xăng dầu do thuế nhập khẩu đã giảm về 0%. Đầu năm 2012, ta mới tăng thuế lại nên nguồn thu không đáng kể và sẽ có báo cáo sau. Đối với quỹ bình ổn giá, hiện đã trích khoảng 500 tỉ đồng. Cuối tháng 12, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng bổ sung sửa đổi quy định về quỹ này, có thể chuyển về kho bạc quản lý thay vì để tại DN.

Thuế TTĐB là một loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng, mục tiêu nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp, hay những sản phẩm không có lợi cho sức khỏe. Người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán. Theo Luật Thuế TTĐB, các hàng hóa sau bị đánh thuế: thuốc lá điếu, xì gà; rượu; bia; xe ô tô dưới 24 chỗ; xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3; tàu bay, du thuyền; xăng các loại, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha xăng; điều hòa nhiệt độ… Các dịch vụ phải nộp thuế TTĐB là kinh doanh massage, karaoke; kinh doanh vũ trường; kinh doanh xổ số… M.Phương

TRÀ PHƯƠNG