Xăng pha lãi khủng

Ông G., chủ một doanh nghiệp tư nhân xăng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết chuyện xăng dỏm, pha trộn với các phụ gia, hóa chất khác để kiếm lời không mới. Hiện nay rất nhiều đại lý đang sống khỏe bằng việc pha xăng với methanol, acetone... Hoặc họ tự mua hóa chất về pha với xăng A92 hoặc lấy hàng qua các đầu mối pha xăng dỏm đã có sẵn nguồn hàng. Nếu tự pha, việc mua các loại dung môi hóa chất pha xăng cũng rất dễ dàng, chỉ cần điện thoại là có hàng giao tận nơi. Giá methanol hàng xá trên thị trường hiện nay chủ yếu ở mức 7.500-9.200 đồng/kg, hàng tốt hơn khoảng 10.000 đồng/lít. Đa số được nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, Ả Rập... Theo tính toán của giới kinh doanh xăng dầu, nếu pha methanol ở tỉ lệ 20%, giá methanol là 7.500 đồng/lít, giá xăng pha bán ra sẽ khoảng 20.150 đồng/lít. So với giá xăng A92 bán lẻ hiện nay là 23.300 đồng/lít, người bán xăng dỏm kiếm được 3.150 đồng/lít. Còn trường hợp pha với tỉ lệ 30% methanol, giá xăng pha chỉ khoảng 19.000 đồng/lít. Người bán xăng dỏm lúc này lời được 4.300 đồng/lít. “Đây là mức lợi nhuận cực khủng của xăng pha so với xăng thông thường nhận chiết khấu 500-600 đồng/lít, do đó đại lý làm liều cũng dễ hiểu” - trưởng phòng kinh doanh xăng dầu một công ty thương mại ở TP.HCM nói.