‘Xăng sinh học E5, ít quốc gia nào làm được như Việt Nam’

Ông Steve Walk, đại diện Hội đồng Hạt Cốc Hoa kỳ cho biết, tại Hoa kỳ có trên 97% các loại xăng đều chứa 10% ethnol (E10) và sắp tới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ bán các loại nhiêu liệu có tỷ lệ trộn ethanol cao hơn như E15, E85… Xăng E10 giảm cặn/kết tủa ở động cơ và hệ thống nhiên liệu. Ethanol trộn trong xăng làm giảm các chất gây ô nhiễm, gồm: carbon monoxide, khí thải hydrocarbon và các hạt bụi, giảm hàm lượng benzen, hàm lượng lưu huỳnh của xăng, giảm đáng kể lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính (GHG). Trên thực tế, ethanol hiện là thành phần duy nhất trong xăng giải quyết tất cả các vấn đề chất lượng không khí và biến đổi khí hậu thông qua giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.Đặc biệt, tất cả các nhà sản xuất xe hơi đảm bảo các phương tiện đều có thể sử dụng xăng E10, đồng thời cũng được sử dụng an toàn và tiết kiệm cho xe mô tô. Theo nghiên cứu về tác động của tỷ lệ pha trộn ethanol trong xăng đối với khí thải của phương tiện giao thông tại 5 thành phố lớn trên toàn cầu (Bắc Kinh, Mexico City, New Deli, Seoul và Tokyo là các thành phố phải đối mặt với những thách thức lớn về chất lượng không khí) do Hội đồng Hạt Cốc Hoa Kỳ thực hiện đầu năm 2018, cho thấy việc pha trộn ethanol cao hơn sẽ làm giảm độc tố phát thải của phương tiện giao thông, GHG…