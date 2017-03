Xăng sinh học muốn “ép”nông dân

Trước đó, các DN đã đề nghị dừng xuất khẩu sắn để giữ nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Lý do được Bộ Công Thương đưa ra là nước ta sản xuất 9,4 triệu tấn sắn mỗi năm, xuất khẩu trên 4 triệu tấn, với lượng sắn xuất khẩu lớn như vậy nếu không cho xuất khẩu thì trong nước sẽ không tiêu thụ hết và ảnh hưởng đến đầu ra của người nông dân. Đây là một quyết định đúng đắn, chặn ngay “âm mưu” có thể khiến ngành sắn lâm vào khủng hoảng tồn kho, rớt giá và người nông dân thiệt hại lớn nhất, lợi ích rơi vào tay một nhóm DN.

Trước hết, nói đến chuyện các DN sản xuất xăng E5 kiến nghị dừng xuất khẩu sắn. Trong 13 nhà máy sản xuất xăng E5 trên giấy tờ hiện nay đã có nhiều nhà máy đổ nợ, ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, công suất chỉ đạt 30%. DN xăng E5 cho biết do sản phẩm tắc đầu ra, thiết bị, cơ sở vật chất cho phân phối xăng E5 chưa được hưởng các chính sách ưu đãi. Việc vận chuyển, tiêu thụ xăng E5 phải có điều kiện riêng so với xăng thông thường. Do vậy, chi phí đầu tư cao hơn. Cũng vì vậy mà hiện chỉ có 160 trong số 13.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước bán loại xăng này. Người tiêu dùng muốn mua cũng khó.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này chỉ ra rằng các DN xăng E5 không mua được sắn nguyên liệu từ nông dân chứ không phải vì thiếu nguyên liệu. Lý do là giá mua quá thấp không thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến tinh bột, thực phẩm trong nước và nhà nhập khẩu. Nếu DN xăng E5 mua bằng giá thì dẫn đến chí phí đầu vào tăng, giá xăng E5 thành phẩm bán ra thị trường sẽ ở mức cao. Giá xăng E5 phải rẻ, nếu chênh lệch có 100 đồng so với xăng A92, 95 thì người tiêu dùng ai mà mua. Điều đó giải thích vì sao DN sản xuất xăng E5 lại đi nhập khẩu nguyên liệu sắn từ Campuchia trong khi sắn trong nước thì thừa mứa.

Nghịch lý là các nhà máy sản xuất xăng E5 đều nằm trên những vùng sản xuất sắn lớn nhất cả nước nhưng không có DN nào có vùng nguyên liệu, không liên kết, ký hợp đồng bao tiêu cho nông dân. Nếu kiến nghị dừng xuất khẩu, lượng sắn sản xuất ra chất đống liệu có DN nào dám đứng ra bao tiêu mua giá tốt cho nông dân? Hay lúc đó lượng sắn tồn kho tăng cao, giá sắn sẽ rớt thê thảm, nông dân thua lỗ còn DN lại là ngư ông đắc lợi!

QUANG HUY