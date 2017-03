Xăng tăng 500 đồng/lít, doanh nghiệp vẫn kêu lỗ

Cụ thể: Xăng RON 92 tăng lên 12.500 đồng/lít, diezen 0,05%S: 10.500 đồng/lít, dầu hỏa: 12.000 đồng/lít. Giá bán buôn dầu mazut (FO N2B): 9.000 đồng/kg.

Để tiếp tục điều hành giá mặt hàng xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đồng thời giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, lý do chấp thuận tăng giá lần này, theo Bộ Tài chính thì do giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang biến động theo chiều hướng tăng. Giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối Việt Nam hiện ở mức cao như giá dầu thành phẩm DO 0,25 ở mức 61 USD/thùng, xăng A92 thành phẩm dao động ở mức 60 USD/thùng.

Ngay sau khi nhận được phương án chấp thuận tăng giá của liên bộ Tài chính và Công thương, từ 8 giờ 30 sáng qua, Petrolimex, Công ty Dầu khí TP.HCM đã thông báo chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Riêng Công ty Xăng dầu Quân đội điều chỉnh giá sớm hơn, từ 6 giờ 30.

Theo ông Vương Thái Dũng - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, mặc dù đã tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước thêm 500 đồng/lít nhưng hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang lỗ. Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, lỗ khoảng 300 đồng/lít, diezen hơn 100 đồng/lít, mazut là 500 đồng/kg.

“Nếu chúng tôi vẫn phải trích 1.000 đồng/lít trả nợ cho ngân sách tạm ứng thì doanh nghiệp vẫn lỗ từ 400 đến 500 đồng/lít xăng” - đại diện đầu mối nhập khẩu, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM, cho biết.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang tiếp tục thời gian trích 1.000 đồng/lít trả nợ ngân sách. Riêng với đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu Petrolimex, con số áng chừng lên tới gần 1.500 tỷ đồng, Saigon Petro cũng khoảng 300 tỷ đồng... Vì vậy, theo các doanh nghiệp, họ vẫn sẽ còn mất thời gian lâu nữa mới có thể hoàn tất việc trích 1.000 đồng/lít này.