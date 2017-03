Xăng tăng giá 1.000 đồng/lít: Doanh nghiệp vẫn kêu lỗ

Sau hai lần trì hoãn đơn đăng ký tăng giá xăng, dầu của các doanh nghiệp đầu mối (DN) tuần qua, sáng qua (10-6), Tổ giám sát liên bộ Tài chính và Công thương về giá xăng dầu (Tổ giám sát) đã chấp thuận phương án tăng giá xăng, dầu của các DN với mức tăng mỗi loại thêm 1.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng RON 92 tăng lên 13.500 đồng/lít; dầu diezel 0,05S: 11.500 đồng/lít; dầu hỏa: 13.000 đồng/lít; dầu mazut: 10.000 đồng/kg.

Giá thế giới tăng vọt

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Tổ trưởng Tổ giám sát, lý do tăng giá mạnh là vì giá dầu bình quân trên thị trường thế giới liên tục tăng cao. Nếu so với bình quân giá xăng dầu của tháng 4 thì trong 26 ngày gần đây, giá xăng đã tăng 9,83 USD/thùng (tăng 16,9%), giá dầu hỏa tăng 7,3 USD/thùng (tăng 12,4%), giá dầu DO tăng 7,9 USD/thùng (tăng 13,2%) và giá dầu mazut vọt lên mạnh nhất, tăng tới 70 USD/tấn (tăng 24%).

Tuy nhiên, đại diện các DN, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết việc điều chỉnh giá lần này cũng chỉ giảm bớt một phần lỗ chứ chưa thể giải quyết được vấn đề gì. “Trong năm tháng đầu năm, giá xăng trên thế giới đã tăng 55% giá bán, trong khi đó, trong nước chỉ tăng 16%. Còn giá dầu diezel tăng 27%, còn ở ta không được tăng mà còn giảm 5%... Với giá hiện nay bán trong nước, DN lỗ rất sâu, mỗi lít xăng lỗ 1.500 đồng, dầu diezel lỗ gần 1.000 đồng, dầu mazut cũng lỗ trên 2.000 đồng/kg”.

Theo ông Thỏa, để hỗ trợ các DN, Bộ Tài chính cũng có thông báo tới các DN về việc tạm thời dừng trích quỹ bình ổn giá đối với tất cả chủng loại xăng, dầu; tạm thời chưa trích hoàn trả khoản tạm ứng từ ngân sách nhà nước 1.000 đồng/lít đối với xăng. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu mazut từ 30% xuống 25%.

“Không vi phạm quy định bình ổn giá”?

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Tài chính, mỗi lần điều chỉnh giá thì DN chỉ được tăng không quá 500 đồng/lít xăng, dầu. Vậy với mức tăng lần này, DN có vi phạm?

Ông Thỏa cho rằng hơn mười ngày qua, Bộ Tài chính đã từ chối các đề xuất tăng giá, đồng thời yêu cầu các DN phải tiết giảm chi phí, cố gắng theo dõi diễn biến thị trường thế giới để có hướng xử lý. Tuy nhiên, ngành xăng dầu đã lỗ quá sức chịu đựng của DN. “Với mức tăng giá lần này, hy vọng người tiêu dùng trong nước chia sẻ khó khăn với DN. Nếu chúng ta cứ để DN điều chỉnh tăng giá ở mức thấp thì họ lỗ nặng. Mặt khác, nhà nước không bù lỗ thì chắc chắn việc nhập khẩu xăng dầu có khả năng bị gián đoạn, vấn đề cung cầu trên thị trường xăng dầu sẽ không đảm bảo...”.

Còn về phía DN, ông Vương Thái Dũng nhận định: Việc điều chỉnh thêm 1.000 đồng/lít xăng, dầu lần này không phải do lỗi của DN mà do cơ chế điều hành. Ông Dũng giải thích: Trong quá trình vận hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, khi giá thế giới có những biến động, DN đã cân đối và có đề nghị với cơ quan quản lý nhà nước được điều chỉnh giá bán trong nước cho phù hợp. DN chấp hành theo quy định là mỗi lần tăng không quá 500 đồng/lít xăng, dầu. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đề nghị nhưng DN không được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận. Điều này khiến tình trạng lỗ của DN tích tụ ngày càng lớn.

“Đợt tăng giá xăng dầu lần này có thể gây dư luận không tốt cho người tiêu dùng nhưng cách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước đang gây khó khăn cho DN, đã tạo ra việc tăng giá xăng dầu đột biến. Trên thực tế, giá bán xăng dầu trong nước năm tháng đầu năm nay hầu hết do các cơ quan quản lý nhà nước ấn định mà DN không có quyền gì trong việc quyết định giá bán của mình” - ông Dũng nói.