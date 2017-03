Xây dựng nền công nghiệp thời trang: Chưa biết chinh phục thị trường cao cấp

Lần đầu tiên một cuộc hội thảo về công nghiệp thời trang Việt Nam được Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề như làm thế nào để ngành thời trang Việt Nam không chỉ là ngành công nghiệp dệt may, làm thế nào để thời trang hóa ngành công nghiệp dệt may với những sản phẩm mang thương hiệu riêng được thế giới biết đến...

Vẫn còn nặng về cắt may

Theo ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ lâu ngành dệt may thường bị coi là nghề nặng về gia công chứ chưa chú ý đến khía cạnh thời trang trong sản xuất. Người ta vẫn coi đây là ngành làm công ăn lương, tạo ra giá trị chưa cao. Các sản phẩm của Việt Nam vẫn nặng về cắt may hơn là ngành công nghiệp thời trang. Lý do vì chúng ta vẫn cho đó là sản phẩm may mặc hơn là sản phẩm thời trang.

Để tạo thương hiệu riêng cho thời trang Việt Nam trên trường quốc tế, tạo dấu ấn riêng với người tiêu dùng, theo ông Ân chúng ta phải xây dựng và phát triển đúng hướng: “Thời trang hóa” ngành dệt may. Tức là không chỉ có cần cù mà còn có sáng tạo, đầu tư nhân lực, sản xuất, thương mại, du lịch, văn hóa..., những giá trị gắn liền với các sản phẩm thời trang. Khi đó, thời trang sẽ tạo ra giá trị gia tăng theo cấp số nhân.

Đồng quan điểm với ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu nêu ví dụ: Một chiếc cà vạt Ý có giá tới 200 USD nhưng chỉ cần rất ít nguyên liệu để sản xuất, nghĩa là hàm lượng giá trị gia tăng mà sản phẩm này tạo ra cho ngành dệt may Ý là rất lớn và nó còn mang lại uy tín và thương hiệu quốc gia. Ông Khu cho rằng trước hết các doanh nghiệp phải chinh phục tốt thị trường trong nước. Tuy nhiên, muốn tạo dựng thương hiệu thời trang riêng cho từng sản phẩm, ngành dệt may cần chủ động sản xuất nguồn phụ liệu đầu vào, đưa yếu tố thiết kế, thời trang của các nhà thiết kế lên từng sản phẩm.

Lợi nhuận 400%-1.000%, tại sao không?

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, Viện trưởng Viện Mẫu thời trang Việt Nam (Fadin), sản phẩm thời trang mang cả giá trị thẩm mỹ và tâm hồn, vì vậy cần đặt cao tiêu chí về sáng tạo. Sản phẩm thời trang nội địa nên chọn hướng đi như thế nào khi sản phẩm thời trang ứng dụng có thể mang lại 40%-100% lợi nhuận trong khi hàng cao cấp có thể mang lại 400%-1.000%. Để có được điều này thì không thể bỏ qua khâu đào tạo các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Hiện nay, chúng ta đang thiếu các nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo chuyên nghiệp, bà Barbara Kitsco, Giám đốc điều hành Học viện Thời trang London Hà Nội, nhận xét từ marketing, kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh... tất cả đều phải được đào tạo bài bản. “Lịch sử của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam là cắt may, trang trí... nhưng ngày nay cần đưa cắt may thành ngành công nghiệp để có những sản phẩm thời trang chất lượng cao, mang thương hiệu riêng, gắn với xuất xứ Việt Nam” - bà Barbara Kitsco nói.

Từ góc nhìn của người làm xúc tiến thương mại, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhấn mạnh công nghiệp thời trang không chỉ bán sự sáng tạo mà còn bán trình độ sản xuất, kinh doanh. Sáng tạo mới chỉ là công đoạn của người nghệ sĩ, còn để sản phẩm ra đến thị trường, đến tay người tiêu dùng thì phải có tiếp thị, quảng bá, tiếp cận thị trường và định vị thương hiệu. Theo bà Hạnh, có một nghịch lý là ngành công nghiệp dệt may Việt Nam gắn với sự khéo tay, chăm chỉ chứ chưa biết kỹ năng phân phối, tiếp thị để chinh phục được thời trang tại thị trường giá cao.