Xây dựng thương hiệu ngay tại chợ

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ nông sản Thủ Đức, cho biết BQL chợ rất xem trọng việc xây dựng thương hiệu tại chợ vì như vậy chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao, tạo tín nhiệm cho người tiêu dùng. Bước đầu tại chợ đã có một số thương nhân của ngành hàng trái cây tham gia. bên ngoài bao bì các mặt hàng trái cây được in hình loại trái cây đó, in tên người kinh doanh tại ô vựa, số điện thoại liên lạc và gắn liền với logo của chợ để người tiêu dùng an tâm khi sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết sắp tới, TP sẽ họp với ba chợ đầu mối để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và các cơ quan chức năng sở, ngành liên quan hướng dẫn giúp đỡ về mặt kỹ thuật, về xây dựng thương hiệu… để đạt kết quả nhanh tốt hơn.

TÚ UYÊN