Xe chở dầu đâm hỏng động cơ máy bay Vietnam Airlines

Ôtô đâm phải máy bay khi đang đậu được cho là chuyện hiếm trong lĩnh vực hàng không. Ảnh: H.A.

Chiếc Boeing mang mã hiệu A149 của Vietnam Airlines đang đỗ ở bãi số 19 Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị khởi hành đi Frankfurt (Đức) thì bị xe chở dầu của hãng cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco đâm phải.

Cú va chạm này khiến động cơ bên trái phía sau của máy bay bị hỏng nặng, dầu tràn lênh láng ra đường băng, gây nguy cơ lớn với an toàn hàng không. Lực lượng phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn an ninh của cảng hàng không miền Nam lập tức có mặt và áp dụng các biện pháp kiểm soát để tránh nguy cơ cháy nổ.

Chiếc Boeing 777 được kéo vào kho để kiểm tra kỹ thuật và sửa chữa. Toàn bộ hành khách tham gia chuyến bay được thông báo hoãn để Vietnam Airlines bố trí chuyến bay bù khác. Vietnam Airlines cũng mời chuyên gia nước ngoài tới để kiểm tra mức độ hỏng hóc của máy bay để xác định mức độ thiệt hại. Đồng thời, nhà chức trách sân bay đang tiến hành điều tra, xác minh sự cố này.

Hồi cuối năm 2009, một chiếc máy bay của Hãng giá rẻ Jetstar Pacific cũng bị ôtô chở dầu của Vinapco đâm cho thủng cánh khi đang đỗ ở sân bay Nội Bài. Lúc đó việc ôtô đâm phải máy bay làm cho hỏng hóc được cho là chuyện hiếm xảy ra. Do đó, cơ quan này đã lập biên bản, đồng thời thu hồi thẻ đối với những người tham gia vận hành chiếc ôtô chở dầu của Vinapco.

Theo Hồng Anh (VNE)