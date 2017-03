Xe gắn máy nhập khẩu... dội chợ

Cùng với một số mặt hàng khác, nhiều tháng nay, xe gắn máy hai bánh cũng được các doanh nghiệp và các cá nhân nhập khẩu về khá nhiều. Ngoài những loại xe cao cấp, đắt tiền mà trong nước chưa lắp ráp được, ngay cả những loại xe đã được lắp ráp ở trong nước cũng nhập về với số lượng lớn

15.000 xe qua cửa khẩu TPHCM

Qua khảo sát thị trường xe gắn máy ở TPHCM, nơi được xem là đầu mối tiêu thụ xe nhập khẩu lớn nhất nước, chúng tôi ghi nhận hầu hết các loại xe nhập khẩu đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ và Ý.

Các loại xe nhập khẩu nhiều nhất như xe tay ga hiệu KTM, Honda Air Blade, Kawasaki, Yawasaki, Suzuki, Vespa Piaggio, Yamaha, Harley Davision... Trong đó, hiệu xe Honda chiếm nhiều nhất (trên 50% lượng xe nhập khẩu) tập trung vào các loại như: Honda Air Blade, Honda Fuma, Honda Master... Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng các cửa khẩu trên địa bàn TPHCM, trong 5 tháng đầu năm nay đã có trên 15.000 xe gắn máy nhập khẩu.

Tại sao xe trong nước lắp ráp được và chất lượng cũng không khác biệt mấy so với xe nhập khẩu cùng loại nhưng nguồn xe nhập vẫn về nhiều? Anh Quang Phương, người có thâm niên hơn 15 năm buôn bán xe trên đường Lý Tự Trọng (Q.1), giải thích:

Một số loại xe trong nước sản xuất cung không đủ cầu như Honda Air Blade, dẫn đến tình trạng “cháy hàng”, khiến người mua phải trả thêm gần 10 triệu đồng mỗi xe (giá nhà máy giao cho các đại lý là 28 triệu đồng/chiếc nhưng ở ngoài bán tới gần 37 triệu đồng/chiếc). Do vậy người tiêu dùng trả thêm mấy triệu đồng nữa để mua xe nhập khẩu. Còn một số loại xe nhập khẩu khác thường là mẫu mã mới, trong nước chưa sản xuất như Honda Master, Yamaha Cygnus ZZy, Suzuki Flagstar Qs... nên được giới trẻ ưa thích, hoặc một số loại xe tay ga cao cấp trong nước chưa sản xuất như Honda SH, PS...

Mức tiêu thụ giảm 30%

Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xe hai bánh gắn máy đều than “dạo này buôn bán ế ẩm, mức tiêu thụ đã giảm hơn 30% so với những tháng giáp Tết tuy giá xe đã giảm một vài triệu đồng (tùy loại) so với những tháng đầu năm”. Nguyên nhân được giới kinh doanh xe gắn máy phân tích là: Tình hình khó khăn của nền kinh tế, nhà đất đóng băng, chứng khoán tụt giảm... nên nhu cầu mua sắm xe mới hoặc thay xe cao cấp hơn bị giảm sút. Đây cũng là bất ngờ đối với nhiều đơn vị nhập khẩu xe gắn máy.

Đặc biệt với những loại mô tô phân khối lớn, hiện nay gần như tê liệt, không tiêu thụ được. Lý do theo ông Trương Văn Chói, Giám đốc Công ty Hoàng Minh Thông (số 143 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận - TPHCM), đại lý phân phối độc quyền xe mô tô Wento của Mỹ: Ngoài những lý do sức mua giảm sút vì tình hình chung của thị trường xe gắn máy, xe trên 150 phân khối đăng ký thì được nhưng thi lấy bằng để lưu hành rất khó.

Chính vì vậy mà công ty của ông chỉ chủ yếu nhập loại xe 150 phân khối, còn xe 250 phân khối chỉ nhập vài chiếc để trưng bày cho... đẹp cửa hàng. Tìm hiểu thêm ở các cảng, chúng tôi thấy mấy tháng gần đây các doanh nghiệp chỉ chủ yếu nhập xe từ 250 phân khối trở xuống, nhiều nhất vẫn là xe 150 phân khối, chứ hầu như không có xe mô tô loại trên dưới 1.000 phân khối như hồi đầu năm...

Tuy nhiên, dù là xe loại nào thì hiện nay thị trường cũng gần như bão hòa và sức mua giảm sút nhiều. “Thời điểm làm ăn khó khăn, do vậy người tiêu dùng cũng cân nhắc lựa chọn: mua chiếc xe lắp ráp trong nước, có thể chất lượng không bằng xe nhập và cũng ít xe cao cấp nhưng giá phù hợp túi tiền hơn, lại được hưởng hậu mãi, chăm sóc bảo dưỡng định kỳ. Đó là nguyên nhân khiến xe gắn máy hai bánh nhập khẩu đang bị ế dài”- anh Phương cho biết.