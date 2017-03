Xe khách Mai Linh bị làm khó ở Quảng Ngãi: Vi phạm Luật Cạnh tranh

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào sáng ngày 11-3, sau khi Công ty Mai Linh khai trương tuyến xe khách chất lượng cao Quảng Ngãi-Đà Nẵng, 26 chủ xe thuộc năm HTX vận tải ở Quảng Ngãi đã đồng loạt phản đối, không cho xe khách chất lượng cao Mai Linh tham gia đưa rước khách tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng. Sau đó, 26 chủ xe trên cùng ký tên vào đơn kiến nghị, cho rằng việc Sở GTVT Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty Mai Linh tham gia đưa rước khách tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng là bất hợp lý, dẫn tới việc “bóp chết” họ vì họ không thể cạnh tranh với xe Mai Linh.

“Có tôi thì không có anh”

Tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Công ty Mai Linh tạm ngừng hoạt động từ ngày 11-3 và tổ chức hai cuộc họp. Trong cuộc họp chiều ngày 18-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế kết luận: Sở GTVT Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty Mai Linh tham gia đưa rước hành khách tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng là hoàn toàn đúng quy định. Ông Huế yêu cầu 26 chủ xe không được ngăn cản hoạt động của xe Mai Linh. Thay vì cản trở xe Mai Linh thì các chủ xe nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng phương tiện và cung cách phục vụ để cạnh tranh. Công ty Mai Linh cũng được đề nghị trước mắt nên chạy một chuyến xe/ngày thay vì hai chuyến/ngày như đã cấp phép. Vậy nhưng 26 chủ xe vẫn không đồng ý.

Ngày 26-3, Sở GTVT Quảng Ngãi lại tổ chức họp nhằm tìm hướng tháo gỡ vấn đề. 26 chủ xe tuyên bố nếu nhất quyết cho xe Mai Linh hoạt động thì họ sẽ ngừng chạy hoặc sẽ bán toàn bộ 26 chiếc xe lại cho Công ty Mai Linh. Họ kiến nghị Sở GTVT Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty Mai Linh chạy tuyến khác, tạm thời xe Mai Linh ngưng hoạt động trong vòng năm năm, sau đó mới tham gia hoạt động tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng. Không giải quyết được, Sở GTVT Quảng Ngãi lại hẹn sẽ tổ chức thêm một cuộc họp lần thứ ba trong vài ngày tới để giải quyết.

Tỉnh phải quyết liệt làm theo cái đúng

Ông Đặng Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, việc giải thích việc đăng ký khai thác vận tải khách theo tuyến cố định Quảng Ngãi-Đà Nẵng của Công ty Mai Linh là hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp và theo Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28-9-2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô khách. Ông Minh nêu rõ: “Không chỉ Mai Linh mà nếu có nhiều doanh nghiệp vận tải khác có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định thì Sở cũng phải cấp phép cho hoạt động”. Hiện nay, về phía Sở GTVT Quảng Ngãi vẫn kiên quyết để xe Mai Linh khai thác tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng. Tạm thời Mai Linh sẽ ngưng hoạt động chờ giải quyết để tránh việc bị các chủ xe gây khó dễ. Vậy là gần 20 ngày qua, hai chiếc xe của Công ty Mai Linh vẫn phải nằm chờ tỉnh giải quyết và bây giờ phải tiếp tục chờ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 27-3, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định: Việc các nhà xe yêu cầu Mai Linh tạm ngưng hoạt động là hết sức vô lý và vi phạm pháp luật! “Vụ này cũng gần giống việc xe Thuận Thảo bị ngăn cản hoạt động tuyến Bình Định-TP.HCM cách đây vài năm. Lúc đó, các nhà xe cũng “làm mình làm mẩy” không cho xe Thuận Thảo xuất bến. Chính quyền địa phương cũng không giải quyết rốt ráo. Về sau, chính Thuận Thảo phải gửi kiến nghị thì sự việc mới được giải quyết ổn thỏa” - ông Thanh cho biết.

Ông Thanh cho biết các nhà xe trên cũng đã gửi đơn ra Cục yêu cầu can thiệp không cho Mai Linh hoạt động. Tuy nhiên, “việc ngăn cản doanh nghiệp khác hoạt động là việc vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Đưa phụ nữ và trẻ con ra để làm áp lực thì hết sức “võ cùn”. Vậy mà địa phương không can thiệp, không giải quyết được! Nhà đầu tư sẽ không còn muốn đầu tư vào nữa, cuối cùng là người dân ở địa phương đó lãnh đủ!” - ông Thanh nhận định. Ông Thanh cũng cho rằng: Lẽ ra tỉnh Quảng Ngãi phải giải thích cho các nhà xe kia biết là họ đang vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý như thế nào. “Tỉnh phải quyết liệt làm theo cái đúng, bảo vệ doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và bảo đảm an ninh trật tự tại tỉnh mình”.

Ông Trương Trọng Nghĩa - cố vấn cao cấp của Công ty Luật YKVN, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM: Cấm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp “Nếu gây áp lực kiểu đó thì các nhà xe sẽ vi phạm hàng loạt quy định trong Luật Cạnh tranh!” . Thưa ông, các nhà xe có quyền yêu cầu Mai Linh ngưng hoạt động hay không? + Theo Luật Cạnh tranh thì các doanh nghiệp có quyền tự do cạnh tranh nhưng phải theo nguyên tắc trung thực, không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng. Các nhà xe có quyền yêu cầu đình chỉ hoạt động của Mai Linh nếu họ thấy Công ty Mai Linh có vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, họ cũng phải làm đơn khiếu nại gửi đúng nơi, đúng chỗ chứ không thể dùng biện pháp gây áp lực như vậy. Điều 9 của Luật Cạnh tranh quy định cấm “thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh”; cấm “thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận”. Ngoài ra, theo Luật Cạnh tranh, hành vi trên còn có thể bị xem là cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bị xem là gây rối hoạt động kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh. . Vậy địa phương có thể yêu cầu doanh nghiệp “tạm thời ngừng hoạt động” hay không? + Địa phương nào mà bênh doanh nghiệp kiểu này là chứng tỏ họ có tầm nhìn hạn chế và thực ra là cũng vi phạm Luật Cạnh tranh! Luật này cũng chế tài cả cơ quan quản lý nhà nước. Điều 6 luật này quy định các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cấm hành vi phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp và cấm cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Chính quyền địa phương cũng không có quyền gì để buộc doanh nghiệp chỉ được chạy một chuyến/ngày. Làm như thế là không đúng! . Tuy nhiên, các nhà xe kia mà “đình công” thì cũng kẹt cho tỉnh? + UBND tỉnh không thể thấy doanh nghiệp sai trái hoặc thiếu hiểu biết pháp luật mà bó tay hoặc chiều theo doanh nghiệp được. Tỉnh phải giải thích cho các doanh nghiệp kia là nếu anh gây áp lực như trên là anh đang vi phạm Luật Cạnh tranh, sẽ bị xử lý. Dùng biện pháp thuyết phục, vận động mà không xong nữa thì buộc phải dùng biện pháp hành chính. . Xin cảm ơn ông. QUỲNH NHƯ thực hiện

“Chúng tôi chỉ chọn chất lượng” Ông Võ Lân, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, cho biết: Những xe khách chạy tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng thường quần lượn nhồi nhét, chèn ép hành khách. Chỉ tính từ đầu tháng 1 đến nay, riêng lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt trên 100 trường hợp dừng đón khách trái quy định. “Nếu các xe khách chạy tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng phục vụ tốt hơn hoặc bằng xe Mai Linh thì chúng tôi vẫn chọn đi. Bằng không, không thể buộc chúng tôi cứ phải đi trên những chuyến xe nhồi nhét, nguy hiểm mãi được...” - một hành khách đề nghị không nêu tên nói.