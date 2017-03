Xe máy đội giá vẫn “hút” hàng

Xe nhập tăng mạnh



Hiện nay, một số loại xe tay ga của Honda như: AirBlade, Lead và Click có lượng khách mua đông nên luôn trong tình trạng “cháy” hàng. Còn đối với các loại xe tay ga cao cấp của Honda: SH, PCX nhập, Honda Air Blade nhập khẩu,... trong xu thế tăng giá khá cao. Xe Honda SH 150i (đời 2010) màu đen giá 7.950 USD, màu trắng giá 8.200 USD, riêng màu xanh dương giá 8.400 USD.



Giải thích về việc việc các màu xe chênh lệch giá nhau, nhân viên cửa hàng Quốc Mỹ (103 An Dương Vương, F.8, Q.5) cho biết: “Có sự chênh lệch giá là do thị hiếu của người tiêu dùng, màu nào được nhiều người ưa chuộng thì giá xe sẽ cao hơn. Và giá xe tăng là do... Tết, người mua nhiều nếu cửa hàng không đặt trước có khi còn không có hàng bán”.



Với xe Honda PCX nhập khẩu, giá dao động từ 80-85 triệu đồng; Honda Air Blade nhập giá từ 60-67 triệu đồng; Vespa LX nhập ngoại giá 80-82 triệu đồng, tùy từng màu sắc. Ngay cả trong cùng một loại xe cũng có giá khác nhau. Điều này được giải thích là do chất lượng, “tiền nào của nấy”.



Cũng tại cửa hàng Hữu Thống, Q.3 một nhân viên than thở: “Xe SH nhập tăng 200 đến 300 USD/chiếc, tùy màu mà mỗi giá khác nhau. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ làm giá xe bị đội lên nhiều. Mặc dù giá khá cao nhưng giáp Tết nên vẫn nhiều người mua”.



Nhân viên bán hàng Công ty Thuận Quang Vinh thì khẳng định: “Hai tháng trước dòng xe Airblade nhập khẩu tại Thái Lan bán 58 triệu đồng, bao gồm cả đăng ký, hiện nay giá bán lên tới 65 triệu (tăng tới 7 triệu/chiếc). Giá xe máy trong một ngày tăng mấy lần theo giá USD nhưng bán được khá nhiều vào cuối năm. Mỗi tuần công ty lại nhập 200 xe mới mà vẫn bán hết”.



Trong vai người đi mua xe máy, chúng tôi đi hết tuyến đường chuyên cung cấp xe máy thì thấy giá bán ở các cửa hàng cũng chênh lệch nhau vài triệu đồng. Cùng dòng xe SH150i màu trắng bạc, ở Công ty Thuận Quang Vinh bán với giá 8.300 USD, trong khi đó cửa hàng xe máy Tấn Tâm (Lý Tự Trọng, Q.1) hiện là 8.200 USD/chiếc.



Xe nội cũng... ăn theo



Cùng với dòng xe tay ga Air Blade đang được người tiêu dùng ưa chuộng bị các cửa hàng “thổi” giá, xe Lead cũng đã “được” các Head đẩy giá lên khá cao so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Hiện Honda Lead đang bán với giá từ 37,8 - 38,2 triệu đồng/xe, tùy thuộc vào màu xe, trong khi giá đề xuất của Honda Việt Nam là 31,9 - 32,5 triệu đồng (tùy màu sắc). Còn xe Click được bán 32 - 33,5 triệu, trong khi đó giá bán đề xuất của Honda Việt Nam là 25,9 - 26,5 triệu đồng.



Tại trung tâm Quang Phương (Hùng Vương, F.9, Q.5) nhân viên bán hàng thông báo giá xe các loại đều tăng từ 1 triệu đến 2 triệu/chiếc. Xe Lead, hai tháng trước là 37 triệu, hiện nay đã tăng 39 triệu nhưng giờ cháy hàng, xe Click giá 32 triệu (tháng trước là 28 triệu), xe Airblade giá 42 triệu (tăng từ 1 triệu đến 2 triệu so với tháng 9, 10).



Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ có dòng xe tay ga bị các cửa hàng “làm giá”, những loại xe số thông thường giá cũng đã bị đội lên từ 1- 2,5 triệu đồng/xe: xe Honda WaveS 110, phanh cơ đang được bán 17,7 triệu đồng/xe (giá của hãng là 15,49 triệu đồng); WaveS 110, phanh đĩa 19 triệu đồng (giá của hãng 16,490 triệu đồng); Honda Super Dream là 18,5 triệu đồng (giá của hãng 16,390 triệu đồng).



Không chỉ tăng giá xe theo màu sắc, mẫu mã các cửa hàng còn “đẩy” giá khi giá vàng, USD biến động, có khi trong một ngày giá xe được điều chỉnh đến mấy lần. Việc các cửa hàng tự ý “làm giá” theo giá USD là vi phạm pháp luật về niêm yết giá. Trong khi việc vi phạm này chưa bị các cơ quan chức năng xử lý, thì mỗi ngày, hàng trăm khách hàng vẫn bị “móc túi” với số tiền không nhỏ.

Theo Đỗ Loan - Giao thông Vận tải (VNN)