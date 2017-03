Xe nhập khẩu bị lỗi: Toyota VN vẫn chưa có phụ tùng thay thế

Người sử dụng xe Toyota nhập khẩu đang nóng ruột không biết phải tìm phụ tùng thay thế ở đâu để đảm bảo an toàn, trong khi ông Akito Tachibana - Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota VN (TMV) - hôm qua cho biết: “Việc hỗ trợ thay thế thiết bị chưa thể tiến hành ngay tại thời điểm này... ”

“... vì hiện TMV không có số liệu về số lượng cũng như thông tin cụ thể về những xe Toyota nhập khẩu không chính thức, thuộc diện bị ảnh hưởng. Mặt khác, TMV cần có thời gian để chuẩn bị, kiểm tra, đặt mua phụ tùng, đào tạo nhân viên thực hiện việc sửa chữa. Hiện tại TMV cũng chưa nhận được phụ tùng để tiến hành ngay việc sửa chữa”, theo ông Akito Tachibana.

Ông Akito Tachibana nói thêm: “Khi mọi việc đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ các chủ xe Toyota nhập khẩu không chính thức, trong việc kiểm tra và sửa chữa tại hệ thống đại lý ủy quyền của TMV, khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ các chủ xe”.

* Tại Mỹ và châu Âu, tiêu chuẩn rất khắt khe nhưng hàng triệu chiếc Toyota bị lỗi vẫn ra ngoài thị trường. TMV có gì đảm bảo để khách hàng yên tâm về chất lượng?

- Bàn đạp chân ga cho xe Toyota sản xuất tại VN và tại thị trường Mỹ, châu Âu được cung cấp bởi các nhà sản xuất khác nhau. Hơn nữa, tại VN, thời gian qua chưa hề ghi nhận sự cố nào liên quan đến chân ga của các sản phẩm do TMV sản xuất. Đối với TMV, đảm bảo chất lượng cho chiếc xe xuất xưởng luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.

* Sau sự cố chân ga ở Mỹ và châu Âu, TMV có thêm biện pháp gì để kiểm soát các rủi ro trong quá trình sản xuất?

- Sự cố này liên quan đến thiết kế phụ tùng, không liên quan đến quá trình sản xuất. Đối với TMV, chúng tôi luôn coi trọng và theo đuổi mục tiêu đảm bảo chất lượng toàn diện. Sự cố vừa qua tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty, nhưng chúng tôi coi đây như một bài học kinh nghiệm, cần phải luôn ghi nhớ. Chúng tôi đã, đang và sẽ rà soát lại chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất để có biện pháp phòng ngừa những rủi ro, sự cố có thể xảy ra, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chất lượng tại từng công đoạn trong mỗi dây chuyền sản xuất để đảm bảo chất lượng toàn diện cho sản phẩm.

* Sau sự cố, doanh số bán hàng tháng 2 của TMV có bị ảnh hưởng?

- Với sự ủng hộ của khách hàng, lượng xe do TMV bán trong tháng 2.2010 đạt 1.808 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009. Hai tháng đầu năm 2010, TMV bán 4.020 chiếc, tăng 1.315 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giám đốc Ford VN giải thích: Xe vẫn chạy khi không đạp ga là một tính năng mới Chiều qua, trước sự chứng kiến của nhiều người, lái xe của Công ty CP dịch vụ - thương mại Thiên Trường đã chứng minh chiếc xe Ford Transit của doanh nghiệp mình vẫn tăng tốc khi không tác động vào chân ga. Sau khi nổ máy, tài xế vào số, nhả côn và không đạp ga nhưng xe vẫn chạy. Giải thích về hiện tượng trên, ông Michael Pease - Tổng giám đốc Ford VN cho biết: “Đây không phải là hiện tượng hư hỏng hay lỗi kỹ thuật mà chỉ là tính năng bù ga đối với dòng xe Transit sử dụng động cơ TCDi phiên bản đầu tiên tại VN. Tốc độ vòng tua máy tăng cao khi nhả bàn đạp ga là hiện tượng bù ga do bộ điều khiển trung tâm (PCM) tự động xử lý nhằm tránh bị tắt máy hoặc rung giật khi xe vận hành ở tốc độ thấp hoặc vận hành xe trong điều kiện lưu thông đông đúc. Tính năng này được các kỹ sư thiết kế tạo ra với mục đích giúp chiếc xe bò trườn trên đường mà không cần tác động lên chân ga... Chức năng này hoàn toàn khác với vấn đề kẹt chân ga và tăng lên tốc độ cao mà không thể kiểm soát được”. Theo ông Michael Pease, đây là một trong những công nghệ tiên tiến mà Ford chủ động mang vào thị trường VN. X.Toàn

