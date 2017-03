Xem lại việc mở rộng đầu tư của Coca Cola VN

* Sẽ nâng thuế nhập khẩu hương liệu đối với Coca Cola

Tại buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng, đại diện của Coca Cola VN cho biết các sản phẩm của Coca Cola được tiêu thụ rất tốt tại VN cũng như khu vực miền Trung trong những năm qua. Do đó, Coca Cola đệ trình lên TP Đà Nẵng xem xét cho công ty thuê thêm diện tích đất 4.700m2 ngay bên cạnh cơ sở hiện tại để mở rộng sản xuất các sản phẩm của Coca Cola tại nhà máy ở Đà Nẵng.

Điều đáng nói là liên tiếp nhiều năm qua, các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn báo lỗ, riêng khu đất hiện tại diện tích đã giao cho Nhà máy Coca Cola mới chỉ sử dụng hết 2/3 (khoảng 1/3 trên tổng diện tích đất 40.000m2 TP Đà Nẵng đã cho thuê đến nay vẫn chưa khai thác hết).

Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng rất hoan nghênh việc Công ty Coca Cola VN mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng nhưng yêu cầu thuê khu đất cạnh kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) TP không chấp nhận. Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định mặc dù TP đã cho thuê đất với giá ưu đãi, luôn tạo mọi điều kiện nhanh, thuận lợi về thủ tục hành chính để đầu tư nhưng tiền thuế thu được từ công ty rất ít. Do vậy, TP Đà Nẵng cũng sẽ xem xét tính hiệu quả của dự án để cho thuê khu đất mới, nếu công ty muốn mở rộng quy mô sản xuất.

Trao đổi với PV, ông Võ Duy Khương - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho rằng lãnh đạo TP không chấp nhận cho Công ty Coca Cola VN mở rộng dự án nhà máy tại phường Hòa Minh như kiến nghị trước đó của doanh nghiệp này. Theo ông Khương, trước đó trong cuộc làm việc với Coca Cola VN, ông đã nói thẳng: doanh nghiệp làm ăn kiểu “chuyển giá, chuyển vốn”, rồi sau đó báo lỗ... khiến TP bị thất thu thuế nên TP sẽ không đồng ý để doanh nghiệp mở rộng dây chuyền, nhà máy sản xuất. Quan điểm này không chỉ dành riêng cho Coca Cola mà cho tất cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác trên địa bàn TP, ông Khương nói.

* Trao đổi với PV về trường hợp liên tục thua lỗ của Coca Cola VN, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng nguyên nhân thua lỗ do đơn vị này đưa ra là tỉ lệ nguyên phụ liệu trên giá bán rất cao. Nguyên vật liệu này lại do công ty mẹ ở nước ngoài độc quyền cung cấp, do đó giá hương liệu Coca Cola VN hạch toán vào giá thành chiếm tỉ trọng trên 60% giá bán sản phẩm. Do vậy, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, có thể sẽ nâng mức thuế nhập khẩu hương liệu lên 10%.

Theo H.KHÁ - Đ.NAM - L.THANH (TTO)