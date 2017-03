Xếp hạng 1.000 DN lớn nhất: Tư nhân rớt đài!

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với VietNamNet và Tạp Chí Thuế vừa công bố bảng xếp hạng 1.000 DN nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam (V1000). Đây là năm thứ hai V1000 được công bố để tôn vinh DN có đóng góp về thuế thu nhập lớn nhất trong ba năm liên tiếp (2008-2009-2010) cho ngân sách quốc gia. Đáng lưu ý, so với kết quả công bố năm 2010 (khảo sát ba năm 2007-2008-2009), mức đóng thuế của khối DN có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) so với DN tư nhân có sự thay đổi khá lớn.

FDI tăng gấp đôi

Theo ông Phùng Hoàng Cơ, Phó Chủ tịch HĐQT Vietnam Report, kết quả xếp lần này đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của các DN FDI, khi phần thuế đóng góp của khối này tăng gần gấp đôi, từ 19.842 tỉ VND lên 38.914 tỉ VND. Điều này cũng đã làm tăng tỉ trọng đóng góp thuế của khối FDI lên khoảng hơn 1%, từ 23,52% (công bố năm 2010) lên mức 24,92%. Trong khi đó, tỉ trọng của khối tư nhân giảm nhẹ từ 20,62% xuống 17,8%.

. Phóng viên: Năm 2011, chúng ta đã nói khá nhiều về vấn đề chuyển giá của khối DN FDI. Điều này có ảnh hưởng đến kết quả công bố danh sách nộp thuế của khối DN FDI năm nay không, thưa ông?

+ Ông Phùng Hoàng Cơ: Thực tế, bảng xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên kết quả điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Vietnam Report về việc đóng thuế của DN trong ba năm liên tiếp (2008-2009-2010). Còn vấn đề chuyển giá được đề cập nhiều trong năm 2011. Do đó, tuy chưa phải nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả xếp hạng năm nay nhưng chắc chắn sẽ có tác động mạnh kết quả xếp hạng trong năm tới.

VNPT đứng đầu bảng DNNN đóng thuế thu nhập lớn nhất. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, nếu so sánh giữa DN FDI và DN tư nhân thì con số công bố năm 2011 lại nói lên khía cạnh khác. Nhìn từ thực tế, trong ba năm từ 2008 đến 2010, khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra đã tác động mạnh mẽ kết quả kinh doanh của khối DN tư nhân. Trong khi khối DN tư nhân đóng thuế giảm thì khối DN FDI lại tăng. Điều này cho thấy các DN tư nhân dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Nó cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành và quản trị của DN trong nước. Trong khủng hoảng, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tìm thấy cơ hội rất tốt tại thị trường Việt Nam, còn khối DN tư nhân chịu tác động từ khủng hoảng theo chiều hướng xấu.

DN độc quyền chiếm thứ hạng cao

. Như vậy, bảng xếp hạng năm nay không có con số nào đáng ghi nhận về sự thay đổi tích cực của các DN trong nước, thưa ông?

+ Thực tế, có sự biến động về tỉ lệ: Có khoảng 16,3% DN mới xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2011. Trong đó chủ yếu là các DN thuộc khối Nhà nước và tư nhân.

Top 200 DN đầu tiên chiếm tới 81,86% tổng lượng thuế trong bảng xếp hạng. Nghĩa là 20% DN dẫn đầu đóng góp đến 80% tổng thuế thu nhập cho ngân sách quốc gia.

. Bảng xếp hạng cho thấy khối DN nhà nước giữ vai trò chủ lực trong việc nộp thuế thu nhập DN, không khác biệt so với kết quả xếp hạng năm 2010. Ông có nhận xét gì về điều này?

+ 10 DN đứng đầu bảng xếp hạng gồm 100% là các DN nhà nước, với phần đóng góp thuế tăng hơn gấp đôi so với kết quả công bố xếp hạng năm 2010. Cũng vậy, trong tương quan đóng góp của khối DN nhà nước so với các khối khác đã tăng khoảng 2 điểm phần trăm so với bảng xếp hạng năm 2010 (từ 55,4% lên 57,29%).

Đáng lưu ý, chiếm đa số trong top 10 là các DN dầu khí và viễn thông. Ngành ngân hàng góp mặt với hai đại diện. Tiếp theo đó là ngành than.

Tuy nhiên, có ý kiến rằng trong top 10 DN đóng thuế cao nhất thì có đến năm DN thuộc những lĩnh vực mà Nhà nước chưa xóa độc quyền, DN còn nhiều sự bảo hộ của Nhà nước. Do đó, ngoài việc đóng thuế chúng ta cần xét đến hiệu quả kinh tế của các DN này.

Với nguyên tắc công khai minh bạch trong hoạt động xếp hạng, chúng tôi hy vọng ở những bảng xếp hạng năm sau, có thể đưa ra bức tranh tổng thể phân tích kỹ điều này, phản ánh và tôn vinh sự đóng góp và cống hiến xứng đáng của các DN.

Thông tin và dữ liệu của các DN xếp hạng được tham chiếu từ dữ liệu top 500 DN lớn nhất Việt Nam; hệ thống cơ sở dữ liệu hơn 250.000 DN Việt Nam. Ngoài ra, dữ liệu từ hai sàn chứng khoán HOSE và HNX cùng trên 3.000 hồ sơ của các DN gửi về kiểm chứng và đối chiếu trên nguyên tắc đảm bảo tính khách quan theo chuẩn mực các bảng xếp hạng tương tự trên thế giới. Chương trình lễ công bố và trao giải chính thức tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22-11.

