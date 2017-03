Xử lý 1.000 bao bột đất mang nhãn hiệu phân bón

Khi kiểm tra tại công ty trên, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 1.000 bao hàng hóa (loại 50 kg/bao) mang nhãn hiệu phân bón NPK Agrilong của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, Phú Yên) nhưng không ghi thành phần, hàm lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Toàn Mỹ thừa nhận các bao này đựng bột đất (quặng diatomite) khai thác tại huyện Tuy An do công ty này xay, nghiền rồi đóng bao để bán cho một đối tác ở TP.HCM. Các vỏ bao có nhãn hiệu phân bón NPK Agrilong là do đối tác trên cung cấp. Tuy nhiên, đại diện Công ty Toàn Mỹ không xác định địa chỉ của đối tác, không biết sản phẩm trên sẽ sử dụng vào mục đích gì vì cho rằng việc mua bán đều thông qua điện thoại.

Theo ông Thi, Công ty Toàn Mỹ có dấu hiệu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ khi sử dụng bao bì mang nhãn hiệu của doanh nghiệp khác để đóng gói sản phẩm của mình. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm nghiệm sản phẩm để xác định công ty này có hành vi sản xuất hàng giả hay không.

TẤN LỘC