Xử lý dứt điểm nạn mua bán gia cầm trái phép

Trước mắt, từ nay cho tới tháng 5 phải xử lý triệt để, dứt điểm 78 điểm nóng về mua bán gia cầm trái phép”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội của TP ngày 24-4.

Theo ông Quân, dù thông tin về dịch cúm gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng được cập nhật rất kịp thời và rộng rãi nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc. Cụ thể, tình trạng mua bán gia cầm trái phép vẫn diễn ra nhộn nhịp hằng ngày tại một số điểm tại giao lộ Lê Văn Lương - Nguyễn Văn Linh (huyện Nhà Bè), chợ Cầu (giáp quận 12 và quận Gò Vấp), các điểm tự phát khác tại quận 8, 9, Thủ Đức, Bình Chánh...

Ngoài ra, ông Quân cũng lưu ý các đơn vị có liên quan cần phải tập trung kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, các chợ và khu dân cư, cơ sở hóa chất... Theo báo cáo của UBND TP, trong bốn tháng đầu năm, TP đã xảy ra 13 vụ cháy (nguyên nhân chủ yếu là do chập điện), hai vụ nổ, làm chết 14 người, bị thương năm người.

Về phát triển kinh tế, theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Khánh Hiệp, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp (DN) đang được cải thiện và có dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ. “Chỉ số hàng tồn kho của các DN đã giảm từ 10,1% trong tháng 3 xuống còn 7,3% trong tháng 4, lượng máy móc thiết bị, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất đang có chiều hướng tăng, số lượng lao động được tuyển dụng cũng bắt đầu tăng trở lại” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường trong bốn tháng đầu năm cũng tăng cao so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong bốn tháng đạt gần 190.000 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012. Cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP trong tháng 4 giảm 0,33% so với tháng 3 và TP tăng 2,44% so với cùng kỳ.

THU HƯƠNG