Xử lý hình sự cây xăng gian lận được không?

Theo thông tin mới nhất từ Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đợt tổng thanh tra trên toàn quốc vừa qua, đoàn thanh tra đã kiểm tra 2.300 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện 384 cơ sở vi phạm về đo lường và chất lượng. Trong đó 22 cơ sở đã có hành vi gian lận bằng việc lắp bản vi mạch điện tử gây sai số trên 9%.

Gian lận ngày càng tinh vi

Tính đến nay đã có các tỉnh, thành như TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Hòa Bình, Đà Nẵng, Gia Lai... công bố danh sách các cây xăng vi phạm. Trong số đó, nhiều cây xăng bị phát hiện gắn thiết bị điện tử (chip) để gian lận lượng xăng bán ra.

Tuy nhiên, ông Đào Phúc Hùng, Phó phòng Hành chính Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết không dễ gì phát hiện chip. Chip được điều khiển từ xa, chỉ cần nhác thấy bóng đội kiểm tra thì nhân viên cây xăng cúp cầu dao, ngắt chip, coi như trụ bơm lại hoạt động bình thường. Do đó, đội kiểm tra không thể bắt gian lận được. Muốn coi có chip hay không thì phải “mổ” trụ bơm ra. Việc này khá phiêu lưu. Muốn “mổ” thì phải có trinh sát thu thập tài liệu từ trước, phải chắc chắn có chip trong đó. Chứ lỡ “mổ” ra mà không có chip thì... thôi rồi! Ông Hùng cũng cho biết trong số các cây xăng được kiểm tra vừa qua, có một cây xăng bị nghi ngờ là gắn chip để gian lận đo lường. Tuy nhiên, đội kiểm tra đã hỏi bên cung cấp tài liệu xem có chắc chắn là có chip không. Câu trả lời là “Không chắc!”. Cuối cùng, đội không phát hiện được.

Do đó, các cây xăng bị vi phạm tại TP.HCM đều chỉ phát hiện kết quả vi phạm, xem sai số đo lường là bao nhiêu phần trăm (phát hiện ra có cây xăng sai số đến 10,5% trong khi sai số cho phép chỉ đến 0,5%). Tuy nhiên, nguyên nhân sai số đo lường có phải do gắn chip hay không thì không biết!

Khó xử lý hình sự?

Dù là gian lận bằng cách nào thì cứ có gian lận là bị xử lý vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay các cây xăng vi phạm chỉ bị xử lý hành chính bằng cách phạt tiền. Trong khi đó, dư luận bức xúc vì việc vi phạm này gây thiệt hại cho người tiêu dùng rất nhiều, vậy có thể xử lý hình sự được không?

Điều 162 Bộ luật Hình sự có quy định “tội lừa dối khách hàng”. Theo đó, người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết chưa có trường hợp cây xăng nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong số các cây xăng bị phát hiện vi phạm thì đều là vi phạm lần đầu, do đó chỉ xử phạt hành chính (phạt tiền) chứ chưa thể tính chuyện chuyển sang xử lý hình sự.

Thế nhưng tại Nghệ An, tình hình có vẻ quyết liệt hơn. Hôm qua (11-9), ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ KH&CN, cho biết tại Nghệ An, một cơ sở kinh doanh xăng dầu gắn mạch điện tử vào cột đo làm sai lệch kết quả đo lên đến 7,8%. Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc, điều tra làm rõ sai phạm của cơ sở này.