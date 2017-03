Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc bộ, doanh nghiệp và các sở Công Thương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đôn đốc thực hiện nhanh các dự án đầu tư các nhà máy điện, có kế hoạch huy động tối đa công suất của các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô năm 2011…

Cũng tại buổi họp này, đại diện Bộ Công Thương cho biết giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt gần 60.000 tỉ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 đạt hơn 5 tỉ USD, tính chung hai tháng đầu năm đạt hơn 12 tỉ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt hơn 6 tỉ USD, tính chung tháng 1 và 2 đạt hơn 14 tỉ USD, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái…

T.PHƯƠNG