Xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại với bất động sản

Ngoài ra số lượng căn hộ chào bán cũng giảm gần một nửa so với quý trước, đạt khoảng 5.000 căn hộ.

Đây là mức giảm khá mạnh trong nhiều năm qua. Việc giảm lượng cung là do xu hướng các chủ đầu tư xem xét lại các dự án và chiến lược, trước nỗi lo dư thừa nguồn cung.

Công ty CBRE nhận định, tình hình dư cung vẫn còn tiếp diễn và năm 2017 sẽ là một năm không dễ dàng với thị trường khi hàng loạt các dự án đến thời hạn bàn giao nhà cho khách hàng trong năm nay.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, lệch cung cầu trong thị trường bất động sản đã là điều đáng lo ngại nhưng lệch tín dụng còn đáng lo hơn. Bởi đổ tín dụng vào một phân khúc hạng sang cao gần nhiều lần so với các dự án nhà ở thương mại có mức giá vừa phải.Trong khi đây mới chính là phân khúc mà nhiều người mua vì nhu cầu thực.

Cũng theo báo cáo tổng kết quí 1/2017 của CBRE giá bán đất nền luôn tăng mạnh hơn so với nhà phố, biệt thự xây sẵn trên cùng một khu vực. Nguồn cung của dòng sản phẩm này chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức với mức giá bán tăng khá ổn định. Tại quận 2, giá bán bình quân tăng 1,4% so với quí trước, còn tại quận 9 tăng 1,9%. Các quận ngoài trung tâm như Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 có giá bán tăng 1,5-3% so với quí trước...

Xét về tỷ lệ bán, 50-90% số nền đất mở bán được hấp thụ, đặc biệt tại các dự án có vị trí tốt. Trong quí vừa qua, toàn thị trường hấp thụ hơn 850 nền đất, tăng lên 14% so với quí trước, CBRE nhận định.

Giới chuyên gia cho rằng đất nên hoặc các dự án dọc các tuyến metro, hoặc các đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Mỹ Phước-Tân Vạn-Nhơn Trạch,… đều tăng giá và có tính thanh khoản cao.

CBRE nhận định, trong thời gian tới, các dự án quy mô lớn sẽ được mở bán tại nhiều khu vực trong thành phố, song song đó, hạ tầng tiếp tục phát triển, cải thiện kết nối với khu trung tâm, sẽ còn đẩy giá bán lên cao hơn.