Xuất hiện nhiều điểm đổi mũ bảo hiểm “ăn theo”

Một số điểm đã dán panô, bảng hiệu đổi mũ bảo hiểm có thể là chương trình giảm giá, ăn theo của một số đơn vị điểm đổi mũ bảo hiểm do Ban An toàn giao thông tổ chức. Ông Trần Quốc Hùng, ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM, khuyến cáo người dân đến các điểm này cần xem thật kỹ chất lượng cũng như giá cả để tránh sự nhầm lẫn.



Từ ngày 21 đến 23-6 sẽ diễn ra đợt tiếp theo tại Quận đoàn 3 (274 Võ Thị Sáu, P.7), quận 4 tại Trường Nguyễn Trường Tộ (181/17 Xóm Chiếu, P.16), quận 7 tại 221 Lê Văn Lương, P.Tân Kiểng, Quận đoàn 8 (số 2 Huỳnh Thị Phụng, P.4), huyện Nhà Bè tại Trung tâm dạy nghề huyện (ấp 1, xã Long Thới). Dự kiến chương trình đổi mũ kéo dài đến ngày 18-8.



Theo QUANG KHẢI (TTO)