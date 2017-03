Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng này đạt hơn 6,2 tỷ USD mỗi tháng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2006, kim ngạch xuất khẩu, vượt quá kim ngạch nhập khẩu. Xuất khẩu hàng dệt may trong bảy tháng đầu năm tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, giày dép tăng 18%, máy tính và thiết bị điện tử tăng 30%.