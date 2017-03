Xuất khẩu đã phục hồi

Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH-ĐT, cho biết: Theo số liệu báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 2-2009, xuất khẩu trong tháng 2 đã hồi phục, đạt kim ngạch 4,3 tỷ USD và tăng 15% so với tháng 1. Cụ thể, trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu đã đạt khoảng 8 tỷ USD. Tuy giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng so với những tháng cuối năm 2008 và đầu 2009, đây là kết quả khả quan trong tình hình kinh tế hiện nay. Các mặt hàng tăng so với cùng kỳ là gạo tăng 113,2%, hạt tiêu tăng 6,5% và hạt điều 2,1%. Tuy nhiên, đa số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đều giảm. Như cao su giảm tới 50,5%, dây và cáp điện giảm 44,6%, dầu thô giảm 42,4% về giá trị... Thực tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào một số thị trường lớn như Mỹ, EU, ASEAN, Nhật Bản đều giảm tới 20%.

Cũng theo Bộ KH-ĐT, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2-2009 đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32% so với tháng 1. Còn kim ngạch nhập khẩu hai tháng đầu năm đạt khoảng 7,73 tỷ USD, giảm tới 43% so với năm ngoái. Như vậy, cả hai tháng đầu năm 2009, Việt Nam vẫn ở trong tình trạng xuất siêu khoảng 295 triệu USD.

Cũng tại cuộc họp trên, Bộ KH-ĐT cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2009 đã đạt mức cao kỷ lục với tổng số tiền đăng ký rót cho các dự án lên tới 5,311 tỷ USD. Với 60 dự án được cấp phép mới có tổng vốn đăng ký 1,511 tỷ USD, tăng 60% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2008.