Xuất khẩu đầu năm 2009: Dồn dập ký hợp đồng

Trong tháng 1 và tháng 2, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ký được hợp đồng xuất khẩu gần 900.000 tấn, đây là mức cao nhất trong những tháng đầu năm mà nhiều năm trước chưa đạt được. Đáng chú ý là hợp đồng xuất khẩu gạo cả năm đối với Philippines, với số lượng lên đến 1,5 triệu tấn đã hoàn tất thủ tục.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản cũng ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu, trong đó tỉnh Cà Mau cao nhất, với 45 triệu USD trong tháng 1, tăng 25% so với cùng kỳ. Hiện các doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau tiếp tục ký các hợp đồng cho tháng 2 này, dự tính đạt từ 50 đến 60 triệu USD, chủ yếu xuất sang các thị trường Mỹ, Nhật và một số nước Trung Đông.

Đối với ngành Dệt may, hiện các doanh nghiệp có thương hiệu như May Việt Tiến, May 10, May Nhà Bè đã có đủ đơn hàng đến hết quý 1, thậm chí đã có đơn hàng đến tháng 6 năm nay. Nhiều doanh nghiệp chủ động thực hiện xúc tiến thương mại, hoặc mời đối tác sang đàm phán nên còn thừa hợp đồng xuất khẩu./.