Xuất khẩu dệt may đạt hơn 8 tỉ USD

Tại buổi giao ban xuất nhập khẩu do Bộ Công thương tổ chức ngày 1-10, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, ông Lê Văn Đạo, cho biết trong tháng 9, xuất khẩu dệt may đạt hơn 1 tỉ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may chín tháng lên hơn 8 tỉ USD, tăng hơn 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Lê Văn Đạo, cả năm ngành dệt may hoàn toàn có khả năng đạt và vượt mục tiêu 10,5 tỉ USD. Hiện các doanh nghiệp dệt may đều có đơn hàng đến hết năm, thậm chí đến cả đầu năm 2011. Xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hàn Quốc tăng rất cao, hơn 80%. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết ngành đang tích cực triển khai phát triển các chương trình lớn là sản xuất 1 tỉ mét vải xuất khẩu, phát triển cây bông và cây có sợi để tăng cường tỉ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành... AX