Tại hội thảo, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã giới thiệu về nội dung của Hiệp định TPP và bàn thảo về những tác động đối với ngành dệt may Việt Nam khi hiệp định này được ký kết. Hiệp hội sẽ lấy ý kiến của các DN dệt may để giúp Chính phủ có thêm thông tin chi tiết về ngành này khi đàm phán và điều chỉnh chiến lược phát triển ngành dệt may trong tương lai. Trong đàm phán TPP, dệt may là một nội dung quan trọng, bởi quy mô và sự ảnh hưởng của ngành này. Chính vì vậy khi hiệp định được ký kết sẽ có tác động rất lớn đến ngành dệt may của Việt Nam.

Hiện Việt Nam là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ năm trên thế giới với hơn 4.000 DN. Doanh thu toàn ngành năm 2012 đạt 20 tỉ USD, trong đó xuất khẩu chiếm hơn 17 tỉ USD và tạo việc làm cho 2,5 triệu lao động.

LÊ PHI