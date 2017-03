Xuất khẩu dệt may sang Nhật Bản tăng 25%

Theo ông Lê Trung Hải, Phó Tổng Giám đốc Vinatex, dệt may xuất khẩu sang Nhật Bản tăng cao là do vào cuối năm 2008, giữa Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết hiệp định thương mại song phương. Theo đó, nhiều nhóm hàng xuất khẩu (trong đó có dệt may) sang Nhật Bản được ưu đãi về thuế suất. Với đà tăng trưởng này, dự kiến trong năm 2009, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ đạt từ 900 triệu đến một tỷ USD.

Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi từ đầu năm đến nay, xuất khẩu dệt may mới đạt bốn tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua của các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu giảm ít nhất 15% so với năm 2008. Trong thời gian tới, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách tại thị trường Mỹ khi nước này dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu dệt may cho Trung Quốc, Ấn Độ...