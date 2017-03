Xuất khẩu gạo Campuchia đã tăng 15%

Tính chung từ tám tháng đầu năm 2013, tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia đạt 237.000 tấn, tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 15% so với cả năm 2012 (với khoảng 206.000 tấn). Thị trường lớn nhất vẫn là các nước Liên minh châu Âu do Campuchia được miễn thuế xuất khẩu gạo vào thị trường này, tiếp đến là Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu gạo Việt Nam lại đang giảm sút nghiêm trọng, tám tháng đầu năm 2013 nước ta xuất khẩu khoảng 4,7 triệu tấn gạo đạt 2 tỉ USD giảm 8% số lượng, giảm 11% về giá trị.

MINH LONG