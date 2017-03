Xuất khẩu gạo: Còn rối cơ chế

Đến năm 2030, đất trồng lúa sẽ giảm 500.000 ha Theo đánh giá của ban tổ chức hội nghị, việc sản xuất, phân phối lúa gạo những năm gần đây đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, diện tích trồng lúa đang sụt giảm, so với năm năm trước diện tích đất trồng lúa cả nước giảm hơn 350.000 ha. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Cục trưởng Cục Cây trồng, Bộ NN&PTNT, cho biết theo quy hoạch chung của cả nước, đến năm 2030 thì diện tích đất trồng lúa sẽ tiếp tục giảm 500.000 ha. Bình quân, diện tích đất trồng lúa giảm hàng năm gần 1% do công nghiệp hóa, đô thị hóa. Bên cạnh đó, vùng sản xuất lúa ở ĐBSCL do chuyên canh cao liên tục trong nhiều năm, thậm chí nhiều tỉnh luân canh ba vụ lúa quanh năm dẫn đến dịch bệnh ngày càng nhiều, lan nhanh... Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho rằng ngoài việc giữ đất trồng lúa còn phải cho tích lũy hạn điền hoặc phải có chính sách liên kết tạo vùng sản xuất lúa lên hàng chục, hàng trăm hecta để tạo thuận lợi chuyện đầu vào, đầu ra của lúa gạo.