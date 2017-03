Xuất khẩu năm 2009: Cần nỗ lực vượt khó!

Sáng qua (15-10), Bộ Công thương đã họp bàn về tình hình xuất khẩu với các doanh nghiệp. Hội nghị cho thấy nhiệm vụ xuất khẩu ba tháng cuối năm không mấy nặng nề.

Tăng trưởng nhờ khách quan

Kim ngạch xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt gần 48,6 tỷ USD. Chỉ tiêu cho cả năm 2008 là 65 tỷ USD. Như vậy, ba tháng còn lại phải xuất khẩu được 16,4 tỷ USD.

Ông Phạm Thế Dũng, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, cho biết xuất khẩu chín tháng đầu năm phát triển rất tốt, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nước khác như Thái Lan chỉ tăng được khoảng 25%. Ba tháng cuối, chỉ cần xuất khẩu theo đà trung bình thì tính ra cả năm cũng tăng hơn 30%.

Có được mức tăng trưởng này là nhờ một phần nỗ lực của doanh nghiệp nhưng có đến ba phần là nhờ nguyên nhân khách quan như giá xuất khẩu tăng, một số mặt hàng nhập về lúc giá thấp, tranh thủ lúc giá cao xuất khẩu đi.

Thế nhưng các yếu tố khách quan này có thể không còn trong năm 2009. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết nhìn vào xu hướng giá hiện nay thì chưa thấy mặt hàng nào có thể tăng giá. Giá dầu thô và than đá có thể tiếp tục giảm; giá cá tra, cá basa đã giảm rất mạnh; giá mủ cao su cũng giảm nốt và còn có thể giảm nữa... Việc giảm giá này sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu năm 2009.

Bộ Công thương cũng thừa nhận muốn tăng trưởng cao trong năm 2009 là rất khó, chỉ có thể tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển nên năm sau phải ráng “gồng”, đặt chỉ tiêu tăng xuất khẩu 18%. Muốn đạt mức tăng này, gánh nặng xuất khẩu chủ yếu đè lên các ngành chế biến.

Năm 2009 phải “gồng mình” hơn năm 2008

Ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết ngành dệt may có kỳ vọng vào những đợt hàng cuối năm nên ba tháng tới có thể tăng xuẩt khẩu, hoàn thành chỉ tiêu của cả năm là 9,5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cho biết năm 2009 sẽ khó khăn hơn năm nay. Tình hình kinh tế chung ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng khiến dòng hàng cao cấp đang giảm số lượng. Do đó, doanh nghiệp cũng chuyển dần sang làm hàng trung cấp và cấp thấp. Ông Hồng cho rằng năm 2009, ngành dệt may chỉ có thể tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15% mà thôi.

Tương tự, ngành thủy sản cũng có thể nhẹ nhàng ba tháng cuối năm. Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản cả năm là 4,5 tỷ đồng, trong chín tháng đầu đã xuất khẩu được trên 3,3 tỷđồng, do đó mà ba tháng còn lại có khả năng hoàn thành chỉ tiêu. Thế nhưng theo ông Quang thì “năm 2009 mà xuất khẩu được như năm 2008 là giỏi lắm rồi”. Đằng này, Bộ Công thương dự kiến chỉ tiêu xuất khẩu năm 2009 cho ngành thủy sản đến 5,3 tỷ USD. Theo ông Quang là rất khó đạt được.

Tương tự, ngành cao su cũng e ngại chỉ tiêu xuất khẩu năm 2009. Quý IV là quý cao sản của ngành cao su nên có thể đạt kế hoạch xuất khẩu của năm 2008. Thế nhưng bà Trần Thị Thúy Hoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam, cho rằng ngành cao su cũng không thể “miễn nhiễm” trước tình hình tài chính chung của thế giới, thế nào cũng bị tác động. Trong khi đó, Bộ Tài chính và Bộ Công thương lại còn “hăm he” tăng thuế suất thuế xuất khẩu đối với cao su nguyên liệu khiến ngành này rất lo ngại.

Dư nguyên liệu, thiếu lao động

Để hoạt động xuất khẩu phát triển ổn định, nhất là Xuất khẩu thủy sản chế biến, Ông Lê Văn Quang cho rằng cần phải xem lại quy hoạch các vùng nuôi tôm. Hiện nay, việc nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất rất cao, gấp ba lần nuôi tôm sú, mức lợi nhuận cũng cao, vì vậy mà người dân đổ xô nuôi tôm thẻ chân trắng. Thế nhưng chế biến tôm thẻ tốn công hơn nhiều so với tôm sú, trung bình một công nhân chỉ làm sạch được hai ký tôm thẻ/giờ, thua xa làm sạch tôm sú. Năng suất chế biến thấp lại thêm thiếu lao động khiến chế biến không kịp, ứ nguyên liệu làm rớt giá tôm.

Ông Quang cho biết ở Thái Lan cũng gặp tình trạng tương tự nhưng họ đã nhanh chóng quy hoạch lại vùng nuôi tôm, quy định rõ vùng nào được nuôi tôm thẻ, vùng nào nuôi tôm sú. Ông dự báo năm 2009, giá tôm thẻ sẽ rớt còn bằng một nửa giá tháng 8-2008 mà thôi.