Xuất khẩu qua Campuchia: Còn nhiều rào cản trong thanh toán

Bởi với 14 triệu dân cùng với thói quen của người tiêu dùng ở đây có tâm lý chuộng hàng Việt Nam đang là một cơ hội quá tuyệt vời cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề thanh toán lại đang là một rào cản mà nhiều doanh nghiệp chưa tìm được cách mở nút. Thậm chí theo một số doanh nghiệp xuất khẩu sang Campuchia thì vẫn còn khá nhiều câu chuyện về việc đối tác chưa chịu thanh toán cho doanh nghiệp. Từ đây khiến khá nhiều doanh nghiệp vẫn phải hết sức e dè khi đưa hàng qua đây. Quả đúng là khi tiềm năng và rủi ro đi liền thì việc doanh nghiệp phải cân nhắc cũng là lẽ thường.

Có thể nói, những băn khoăn trên hiện đang là một phần của bức tranh khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia nói riêng và xuất khẩu đi các thị trường mới nói chung.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Phi cũng đã phải nặng lòng khi nghĩ về khâu thanh toán. Cuối cùng, cách giải cho bài toán này đã được nhiều người hướng đến bằng cách đổi điều lấy gạo. Tuy nhiên, đó là đối với những đối tác quá xa Việt Nam.

Còn Campuchia, một thị trường mới phát triển, lại có khoảng cách địa lý không xa thì chưa hẳn đó là cách giải quyết duy nhất. Bởi theo ông Phan Văn Thiện - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Bibica thì Campuchia vẫn có rất nhiều đối tác tốt. Vấn đề chỉ là do doanh nghiệp có chịu tìm hiểu và lựa chọn kỹ hay không.

Ông Thiện chia sẻ: “Chúng tôi đã có sáu năm tìm hiểu và xuất khẩu sang thị trường Campuchia. Điều mà Bibica may mắn hơn rất nhiều doanh nghiệp cùng xuất khẩu là chúng tôi đã chọn được đối tác uy tín nên không gặp phải khó khăn và trở ngại trong vấn đề về thanh toán. Mặc dù vậy, để có được điều đó thì Bibica cũng đã phải mất một thời gian khá lâu để chọn lựa và đánh giá kỹ về quy mô và uy tín của đối tác”. Ông Thiện cho rằng hiện nhiều doanh nghiệp bị kẹt do đối tác không chịu thanh toán hoặc thanh toán chậm, nguyên do vẫn là không chọn được đối tác uy tín.

Đến nay, UBND TP.HCM cũng đang đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường này. Đây cũng chính là một cơ hội tốt để doanh nghiệp trong nước có điều kiện tìm hiểu kỹ đối tác cho mình.

Hiện những ngành hàng có thể xuất khẩu sang Campuchia là thực phẩm chế biến; thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; nhựa và cao su; kim khí điện máy...