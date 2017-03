Xuất khẩu qua đường hàng không, thời gian cấp C/O là 4 giờ

Theo đó, thời gian cấp C/O là không quá 4 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu qua đường hàng không và 8 giờ đối với trường hợp khác. Doanh nhân nộp hồ sơ qua bưu điện, thời gian cấp C/O là một ngày.

Trường hợp có vi phạm về xuất xứ hàng hóa, doanh nhân sẽ bị niêm yết tên công khai tại nơi cấp trong sáu tháng và thời gian cấp C/O sẽ kéo dài lên ba ngày. Tổ chức cấp C/O phải niêm yết công khai quy trình cấp C/O tại trụ sở. Doanh nhân có quyền tố cáo nếu cán bộ cấp C/O gây khó khăn, kéo dài thời gian cấp C/O; yêu cầu bồi dưỡng hay hướng dẫn sai so với quy định…

