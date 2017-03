Xuất khẩu tôm gặp khó

Xuất khẩu thủy sản giảm 8% Báo cáo của VASEP cho thấy xuất khẩu thủy sản của cả nước tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-3 đạt 166.695 tấn, trị giá 579,26 triệu USD, giảm trên 8% về cả khối lượng và giá trị so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu trong tháng 1 và tháng 3 giảm mạnh, chỉ có xuất khẩu trong tháng 2 tăng hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân xuất khẩu giảm được chỉ ra do nhu cầu của các thị trường tiêu thụ chính giảm và do khó khăn về nguồn nguyên liệu chế biến. Các thị trường nhập khẩu nhiều thủy sản vẫn là châu Âu, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc...