Xuất khẩu tôm tăng gần 60% giá trị

Tôm Việt Nam đang gặp thuận lợi do nguồn cung tôm trên thị trường thế giới hiện nay khan hiếm, đặc biệt là tôm cỡ lớn - thế mạnh của Việt Nam cùng với tôm chân trắng. Tôm chân trắng Việt Nam dù chưa thực sự phổ biến tại các thị trường nhập khẩu nhưng hiện có những dấu hiệu phát triển tích cực. Dự kiến xuất khẩu tôm trong vài tháng tới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan do nhu cầu vẫn cao, tuy sẽ gặp khó khăn về nguồn cung do các tỉnh trọng điểm nuôi tôm mới thu hoạch xong vụ tôm chính và chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

V.TRẦN