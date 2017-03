Xuất khẩu vượt 21 tỉ USD trong hai tháng đầu năm

Tuy giảm 16,2% so với tháng trước nhưng gộp chung hai tháng đầu năm thì ước đạt hơn 21 tỉ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) tăng 15,6%, đạt gần 13 tỉ USD. Về nhập khẩu, ước đạt trên 20 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ.

Người đứng đầu Vụ Kế hoạch cũng cho rằng mặc dù có ít lợi thế về vốn so với khối FDI nhưng xuất khẩu của doanh nghiệp 100% vốn trong nước hai tháng qua đã có sự tăng trưởng khả quan, với mức tăng 13,2%... “Kim ngạch nhóm hàng cần nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng 16,5% so với cùng kỳ, trong khi các mặt hàng tiêu dùng cần hạn chế hay kiểm soát nhập khẩu được quản lý tốt, mức tăng nhập khẩu hai nhóm hàng này đều thấp hơn mức tăng chung tổng kim ngạch nhập khẩu. Điều đó cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế” - ông Vỵ nói.

TLL