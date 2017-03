Một trong những mặt hàng mà Hàn Quốc rất quan tâm, muốn nhập khẩu là cá nóc Việt Nam.

Hàn Quốc, Nhật Bản lâu nay vẫn thu mua cá nóc (nguyên con hoặc qua sơ chế) từ các nước khác về chế biến thành món ăn. Nhờ trình độ chế biến kỹ thuật cao, các nước này loại được độc chất trong cá nóc.

Lý do quan trọng hơn là quy định kiểm soát và quy định chế độ trách nhiệm về an toàn thực phẩm của những nước này rất nghiêm ngặt. Những nhà hàng muốn phục vụ món cá nóc thì phải đăng ký kinh doanh món này và sẽ bị kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề nếu để xảy ra sự cố. Vì vậy, khách ăn cá nóc được “bảo hiểm” không bị ngộ độc. Ở những nước này, cá nóc là một đặc sản dành cho giới thượng lưu!

Ăn cá nóc không được chế biến đúng cách có thể bị ngộ độc chết người. Không thiếu những vụ ngộ độc cá nóc xảy ra nhưng không ai chịu trách nhiệm. Thành ra đối với ta, cá nóc là loài được khuyến cáo không đánh bắt, không chế biến, không ăn. Con cá nóc ở Việt Nam bị “hắt hủi”, không tiêu thụ nội địa được nhưng lại có tiềm năng đi... du lịch nước ngoài, “leo” lên bàn ăn nhà hàng, khách sạn.

Ngược lại, có những món như máy móc cũ, phế liệu, thậm chí công nghệ quá cũ mà các nước hắt hủi thì doanh nghiệp của ta lại nhập về hàng container. Đổ rác giùm người khác mà còn phải trả tiền (!)

Xuất “thô” để người khác hưởng giá trị gia tăng, nhập “cặn” để lãnh hậu quả môi trường. Đúng là xuất nhập khẩu ngược đời!