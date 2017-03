Ý tưởng kinh doanh : “Đánh vật” để cho ra thương hiệu mứt sạch

Tại sao có rau sạch, trứng sạch, có các loại bánh Trung thu có thương hiệu… mà lại không có mứt sạch có thương hiệu?

Từ suy nghĩ này, bà Hoàng Thị Tâm Ái, Giám đốc Công ty Trí Đức, quyết định đầu tư dây chuyền làm mứt sạch mang nhãn hiệu mứt Lạc Xuân.

Dây chuyền sản xuất mứt sạch.

Từ kem chuyển qua mứt

Cách đây hơn 20 năm, bà Hoàng Thị Tâm Ái trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu bán thành phẩm (đã sơ chế) cho các doanh nghiệp bánh kẹo và sản xuất kem có thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam như Kido’s, Vinamilk, Monte Rosa, Bibica. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng từ công nghệ, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất thường tập trung vào mùa hè, mùa mạnh nhất của các thương hiệu kem. Nhưng khi trời chuyển lạnh dịp gần tết, lượng kem trên thị trường giảm, máy móc nhà xưởng chỉ khai thác rất thấp so với công suất, còn công nhân thì không có việc làm. Từ đó, bà Ái nghĩ ngay tới việc sản xuất ngay mặt hàng mứt sạch cho mùa tết.

Nhiều người khuyên bà rằng giờ không ai ăn mứt ngọt nữa. Thế nhưng bà cứ chắc lòng với suy nghĩ: chỉ cần mỗi người dân TP ăn 100 g mứt trong mùa tết thì mình đủ quyết tâm để làm. Đó là chưa kể hàng chục triệu dân của hơn 60 tỉnh, thành… Mình làm ngon, sạch, an toàn, giá rẻ thì sợ gì không bán được hàng. Giữa một rừng hàng mứt tết không thương hiệu, quy trình sản xuất bầy hầy, chắc chắn con đường mình chọn sẽ có chỗ đứng.

Nghĩ vậy nhưng khi bước vào thực hiện thì lại vô cùng khó. Mặc dù là người rất giỏi về nguyên vật liệu nhưng sản xuất mứt lại đòi hỏi kỹ thuật rất khắt khe. Đối với từng loại củ quả thì quy trình ướp, ủ, sấy… lại khác nhau. Bà tìm gặp một nghệ nhân đã có 30 năm trong nghề làm mứt để mời hợp tác. Nghệ nhân này vui vẻ nhận lời vì xưa nay ông chỉ làm mứt theo quy trình thông thường. Từ tết 2008, dòng mứt cổ truyền sạch và an toàn mang tên Lạc Xuân ra đời với ý tưởng là mùa xuân an lạc sẽ đến với mọi người.

Mứt sạch từ chợ vào siêu thị

Từ khi bén duyên cùng nghề mứt, bà Ái gặp không ít khó khăn. Năm 2008, chưa có kênh phân phối riêng, mứt sạch của bà chưa tìm được đầu ra, bà phải mang ra chợ Bình Tây bán sỉ với giá rất rẻ vì lúc đó chưa ai biết mứt Lạc Xuân là thế nào. Năm 2009, bà tự mình mày mò thiết kế mẫu hộp mứt rất đẹp, sản xuất ra hàng loạt. Tuy nhiên, khi bán hàng, không ai mua vì người tiêu dùng không nhìn thấy bên trong hộp có gì. Thế là vỏ hộp phải đem tiêu hủy, đi tong hết mấy trăm triệu đồng. Mùa tết 2010, khéo léo lắm bà mới kéo lại hòa vốn.

“Khi thất bại chỉ cần mình tìm ra nguyên nhân thất bại thì đó là thành công. Từ một nhà giáo chuyển sang làm kinh doanh, mình còn thiếu kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và thị trường. Mình chưa tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng mà lại làm theo chủ quan, lại chưa biết quảng bá tiếp thị và xây dựng kênh phân phối tốt. Đặc biệt, chưa tiếp cận được kênh phân phối hiện đại. Đồng thời thiếu sự chuẩn bị chu đáo khâu đầu vào, điều này khiến cho hàng ra không đều, không đẹp” - bà Ái đúc kết sau những cú vấp váp trên thương trường.

Mùa tết 2011, Công ty Trí Đức đã khắc phục toàn bộ những vấn đề nêu trên. Sau ba năm theo đuổi quy trình kiểm soát sản xuất an toàn, cuối năm 2010, Trung tâm Quacert - Tổng cục Đo lường Chất lượng đã chính thức công nhận tiêu chuẩn chất lượng HACCP ISO 22.000: 2005 đối với thương hiệu mứt Lạc Xuân. Đây là hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó bao gồm cả tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn đảm bảo về xử lý môi trường. Cả nước chỉ có một doanh nghiệp sản xuất mứt đạt tiêu chuẩn này.

Nhờ chuẩn HACCP, quy trình sản xuất được kiểm soát tất cả khâu sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng nhờ vậy, các siêu thị như Co.op Mart, Big C, Maximark, Starmark, Thương xá Tax, Siêu thị Sài Gòn, Siêu thị Bình An, hệ thống Select Supermart, Vinabico... đã mạnh dạn tìm đến đặt hàng với số lượng lớn. Cũng từ đây, mứt Lạc Xuân không chỉ có mặt tại các siêu thị trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như Mỹ và Hong Kong.

Họ đã nói Không sợ mất ý tưởng Tôi chẳng sợ ai “chôm” mất ý tưởng hoặc bí quyết làm mứt của mình vì nếu người ta chôm để cạnh tranh… thì người tiêu dùng sẽ được lợi. Không chỉ thế, tôi nghĩ đã đến lúc đăng ký tham gia bình ổn giá vì cứ mỗi dịp tết đến, giá cả leo thang. Người tiêu dùng không chỉ phải tiêu dùng mứt tết siêu bẩn mà còn phải mua với giá rất cao. Bà HOÀNG THỊ TÂM ÁI, Giám đốc Công ty Trí Đức

THANH HẢI