Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay

tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung trên được nêu rõ trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2012 (Nghị quyết 26/NQ-CP) được Chính phủ ban hành ngày 9-7.

Theo chinhphu.vn, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tạo điều kiện cho nông dân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất thấp. Yêu cầu Bộ Tài chính đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các khoản chi ngân sách Nhà nước; nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông nghiệp để đẩy mạnh tiêu thụ.

Các DN nhỏ và vừa ở quận Tân Bình được các ngân hàng cho vay vốn với lãi suất trung bình 12,5%/năm. Ảnh: M.THẢO

Chính phủ thống nhất nhận định, lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cần đặt trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020. Trong điều kiện hiện nay chưa đặt vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; cần tập trung thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Từ nay đến năm 2015, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường.

