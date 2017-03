Yêu cầu thu theo mức phí xăng dầu mới

Công văn nêu: Tại Quyết định 03 của Thủ tướng, kể từ ngày 9-1-2009 mức thu phí xăng dầu được điều chỉnh: Xăng các loại: 1.000 đồng/lít; diezel: 500 đồng/lít; dầu hỏa: 300 đồng/lít. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của một số cục thuế địa phương phản ánh vướng mắc trong việc triển khai thực hiện thu phí xăng dầu theo quy định nêu trên do nhận được Quyết định số 03 chậm. Do đó, một số doanh nghiệp xăng dầu vẫn tiếp tục bán hàng, ghi hóa đơn xuất cho khách hàng theo mức thu phí xăng dầu cũ. Đối với xăng, diezel là 500 đồng/lít, chưa ghi tiền phí xăng dầu đối với dầu hỏa, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn.

Để xử lý tình trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu: Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu đã xuất hóa đơn từ ngày 9-1-2009 theo mức thu phí xăng dầu cũ thì phải lập bản kê các hóa đơn để xác định lại số tiền phí xăng dầu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 03. Trường hợp bất khả kháng do không thể thu hồi được, cục thuế các địa phương có trách nhiệm tổng hợp số lượng xăng dầu đã bán, số chênh lệch phí xăng dầu phải nộp do từ 9-1-2009 vẫn thu theo mức phí cũ và nêu rõ lý do không thu hồi được và báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15-5-2009.