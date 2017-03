Clip hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở cầu vượt An Sương

(PLO)- 21 giờ tối 6-4, ô tô tải biển số Hà Nội do tài xế Đặng Hồng Q. (45 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) chở theo hai ô tô tải loại nhỏ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư An Sương đi về miền Tây. Khi vừa đổ dốc qua cầu vượt An Sương khoảng 100 m (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì tông thẳng vào đuôi xe container biển số Đồng Nai do tài xế Phạm Văn Lệ (33 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển. Cú tông mạnh đã khiến xe tải dừng lại đột ngột, cabin bị móp méo nghiêm trọng, kính xe vỡ nát văng ra ngoài, đầu xe dính chặt vào đuôi xe container; tài xế Q. tử vong sau đó.