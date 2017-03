Đột nhập những quán “cơm bẩn” Sài Gòn

46 người chết mỗi năm vì “thực phẩm bẩn” Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), trong năm năm gần đây, trên toàn quốc đã ghi nhận 927 vụ ngộ độc thực phẩm với 30.733 người bị ngộ độc, trong đó có 229 người chết. Trung bình mỗi năm xảy ra 185 vụ với 6.147 người ngộ độc và 46 người chết. Tỉ lệ ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể chiếm 12%-20,6% trên tổng số vụ. Ngộ độc tập thể trong các KCN, KCX xảy ra nhiều nhất tại vùng Đông Nam bộ, chiếm tỉ lệ 66,7% tổng số vụ xảy ra trong cả nước. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng nhận định trong các vụ ngộ độc có tới 7/13 vụ (tỉ lệ 53,8%) do sử dụng thực phẩm thủy sản (chủ yếu là cá ngừ có chứa Histamine). Các vụ ngộ độc cá ngừ tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Trong 72 vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại các KCN, KCX, nguyên nhân do độc tố chiếm 19,4%, vi sinh vật chiếm 33,3%, hóa chất chiếm 11,1%, còn 36,1% số vụ chưa xác định được nguyên nhân.